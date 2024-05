Prezydent Argentyny Javier Milei odniósł się w niedziele podczas konferencji Europa Viva 24 do sytuacji premiera Hiszpanii Pedro Sancheza i jego małżonki Begonii Gomez. - Co za klasa ludzi przyklejonych do władzy (…). Nawet jeśli ma skorumpowaną żonę, brudzi się i bierze pięć dni, by to przemyśleć – powiedział Milei, czyniąc aluzję do decyzji Sancheza, który w kwietniu postanowił zawiesić swoje obowiązki i przemyśleć, czy powinien kierować rządem wobec zarzutów o korupcję skierowanych wówczas przez prokuraturę przeciwko jego żonie.