Prezydent Argentyny Javier Milei spotkał się z Donaldem Trumpem

Argentyński prezydent Javier Milei spotkał się z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem na dorocznej Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC). Podczas spotkania, które uwieczniły kamery Trump mówi po angielsku: "Uczyńmy Argentynę znów wielką", na co po hiszpańsku odpowiada Milei: "Niech żyje wolność, do cholery".

Donald Trump i Javier Milei

Wtedy też doszło do spotkania byłego prezydenta USA i prawdopodobnego kandydata republikanów w listopadowych wyborach prezydenckich i nowego prezydenta Argentyny. Na nagraniu, które opublikowała agencja Reutera słychać jak Trump skanduje "Uczyńmy Argentynę znów wielką" i jednocześnie widać jak ściska dłoń Milei.

Oryginalny slogan "Uczyńmy Amerykę znów wielką" (ang. "Make America Great Again") został użyty dwukrotnie w czasie kampanii wyborczych na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych . Pierwotnie został utworzony na potrzeby kampanii wyborczej Ronalda Reagana w roku 1980. Slogan ponownie pojawił się w przestrzeni publicznej za sprawą kandydatury Donalda Trumpa na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych w roku 2016.

Javier Milei z uśmiechem odpowiedział po hiszpańsku swoim hasłem kampanii celebrującym wolność: "Viva la libertad, carajo", czyli "Niech żyje wolność, do cholery".

Milei w USA

Biorąc udział w prawicowej konferencji tuż po spotkaniu z Blinkenem, Milei ryzykuje pogorszenie relacji z administracją Bidena - oceniła agencja Bloomberga. tym bardziej, że na CPAC prezydent Argentyny przemawiał do sali pełnej konserwatywnych działaczy przeciwnych reelekcji Bidena i przychylnych powrotowi Trumpa do Białego Domu.

Choć libertariańskie poglądy Mileia pozycjonują go raczej w obozie Republikanów, nie może on sobie pozwolić na zniechęcanie do siebie obecnej administracji tworzonej przez Demokratów - podkreślił Bloomberg. Argentyna liczy na wsparcie USA w sprawie opiewającego na 44 mld dolarów długu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW).