Andrzej Duda: wizyta Joe Bidena w Polsce i jego wystąpienie będą miały światowy wymiar

Nie mam żadnych wątpliwości, że wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce i jego warszawskie wystąpienie będą miały światowy wymiar - powiedział prezydent Andrzej Duda po powrocie z Monachium, gdzie odbywa się Konferencja Bezpieczeństwa.

Andrzej Duda wrócił w sobotę po południu z Monachium, gdzie przebywał od piątku. W rozmowie z dziennikarzami nawiązał do rozmów, jakie odbył na marginesie 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Jak powiedział, było to "ciekawe przedsięwzięcie przygotowujące nas a także naszych partnerów, z jednej strony do wizyty pana prezydenta Joe Bidena, do tych najważniejszych wydarzeń, śmiało można powiedzieć, nie tylko polskich, europejskich, wręcz światowych, które będą miały miejsce w przyszłym tygodniu".

- Nie mam żadnych wątpliwości, że wizyta prezydenta Joe Bidena u nas i jego warszawskie wystąpienie, które jest zapowiadane w kuluarach przygotowań do tej wizyty, będą miały światowy wymiar - dodał.

Prezydent: wszyscy sojusznicy zgadzają się z tym, że musimy wspierać Ukrainę

- W ramach tych przygotowań rozmawialiśmy o tym, o czym będziemy dyskutowali na spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki z prezydentem Bidenem - jakie (będą - red.) dalsze plany działania, jeśli chodzi o wzmacnianie wschodniej flanki NATO, czyli także i Polski, naszego bezpieczeństwa oraz o zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie - mówił prezydent. Zaznaczył, że pojawiła się też kwestia wspierania Ukrainy.

- Wszyscy sojusznicy, jak jeden mąż, zgadzają się absolutnie z tym, że musimy wspierać Ukrainę. Tutaj jest absolutna jedność wśród wszystkich rozmówców, z którymi spotkałem się w ostatnich dniach, że trzeba te działania planować, że powinniśmy to realizować w uzgodnieniu z Ukrainą, realizując rzeczywiste zapotrzebowania jakie Ukraina zgłasza, aby w jak najlepszym stopniu była w stanie wykorzystać te dostawy, które płyną. Że musimy wspierać Ukrainę dzisiaj przesyłając uzbrojenie, a w przyszłości także kreując odpowiednią atmosferę międzynarodową i odpowiednie możliwości finansowe do tego, aby w aktywny sposób wspomóc Ukrainę w odbudowie - dodał.

Prezydent Andrzej Duda PAP/Leszek Szymański

Duda: udało się przełamać nacisk grup biznesowych w Niemczech

Duda został zapytany o politykę Niemiec w sprawie wspierania Ukrainy i współpracy w tym zakresie z Polską i innymi państwami zachodnimi. W odpowiedzi prezydent stwierdził, że ma "pełną świadomość tej gry interesów" odbywającej się "gdzieś w kuluarach niemieckiej polityki". - Nacisku różnych grup biznesowych w Niemczech, potężnych, bo to potężna gospodarka, więc są i potężne grupy biznesowe, które naciskały urząd kanclerski, naciskały władze niemieckie na business as usual. Przecież nie jest dla nikogo tajemnicą, że to właśnie przede wszystkim niemiecki biznes, oczywiście przy wsparciu i aprobacie władz niemieckich, budował wspólnie z Rosjanami Nord Stream I czy Nord Stream II - mówił.

Jak dodał, wciąż są grupy, które chciałyby takie interesy realizować - "wbrew wszystkiemu, wbrew interesom Europy, interesom państw Europy środkowej, w tym i naszemu". - Ale wojna na Ukrainie zrobiła jednak na tyle mocne wrażenie na opinii publicznej, że ten nacisk opinii publicznej był jednak potężny i bez wątpienia pomógł także władzom niemieckim, kanclerzowi Olafowi Scholzowi w tym, żeby te naciski przełamać - ocenił prezydent.

- Nie było to wszystko łatwe, w Niemczech były duże napięcia, ale jednak ten nacisk niemieckiej opinii publicznej był tutaj potężny, wspólnoty międzynarodowej też, i jak widać to się udało przełamać. Mam nadzieję, że to będzie tendencja trwała, bo z punktu widzenia bezpieczeństwa - nie tylko Polski, nie tylko wschodniej flanki NATO (..) ale całej Europy, także i Niemiec, i innych państw, które są na zachód od nas - (ważne) jest to, żeby rosyjski imperializm został zgaszony, powstrzymany, żeby Rosja nie wygrała na Ukrainie i musiała się z Ukrainy wycofać; żeby prymat prawa międzynarodowego został przywrócony - dodał.

Prezydent: chcemy, aby w pełni zrealizowane zostały postanowienia szczytu NATO z Madryt

Prezydent mówił tak, że bardzo ważnym elementem poruszanym podczas rozmów było dla niego wzmacnianie obronności Polski i wschodniej flanki NATO. Jak dodał, to była najistotniejsza część rozmów, które powadził z sekretarzem generalnym NATO i z przywódcami: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Czech oraz Norwegii w ostatnich dniach.

- Po pierwsze chcielibyśmy, żeby postanowienia szczytu (NATO) z Madrytu zostały w pełni zrealizowane, także w ten sposób, że siły uzupełnienia, szybkiego reagowania - które mają wesprzeć grupy batalionowe do poziomu grup brygadowych, gdyby dochodziło do jakiegokolwiek niepokoju, niebezpieczeństwa - żeby jednostki, które mają to wsparcie zrealizować, były konkretnie zadedykowane, to znaczy, żeby były wskazane z poszczególnych krajów NATO - powiedział Duda.

- Po drugie chcielibyśmy, żeby jeszcze dodatkowo zdecydować o większym potencjale sił szybkiego reagowania na wypadek, gdyby doszło do jakiś niepokojów, gdybyśmy spodziewali się jakiejkolwiek agresji na którykolwiek z państwa NATO - dodał prezydent.

- I wreszcie, żeby zacząć tworzenie rzeczywiście dużych magazynów uzbrojenia, magazynów NATO, w których będzie zmagazynowana broń, z której takie siły uzupełniające, wzmacniające, mogłyby skorzystać, gdyby była potrzeba ich relokowania do któregokolwiek z krajów NATO, czyli żeby ta broń była na miejscu, żeby w naszych krajach, z mojego punktu widzenia przede wszystkim w Polsce, takie magazyny broni NATO powstały - powiedział Duda.

Spotkanie z Petrem Pavlem

W sobotę rano polski prezydent spotkał się z prezydentem elektem Czech Petrem Pavlem. Kancelaria polskiego prezydenta przekazała, że rozmawiali o priorytetach bezpieczeństwa, wspólnej wizji NATO oraz o tym, jak Sojusz powinien skutecznie zwiększać zdolności odstraszania.

Rozmowa dotyczyła również poglądu nowego prezydenta Czech na Inicjatywę Trójmorza oraz inne formaty regionalne.

W sobotę gościem Piotra Marciniaka o 19.20 w "Faktach po Faktach" będzie były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie gen. Ben Hodges.

Spotkanie Andrzeja Dudy z Petrem Pavlem Jakub Szymczuk/KPRP

Rozmowa Andrzeja Dudy z premierem Norwegii

Kancelaria prezydenta poinformowała, że w sobotę, na marginesie Konferencji Bezpieczeństwa, Duda spotkał się także z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem. "Polska i Norwegia to partnerzy w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym energetycznego, oraz sojusznicy w NATO. Norweski gaz jest kluczowym czynnikiem w procesie uniezależniania się Unii Europejskiej od rosyjskich surowców" - napisała KPRP na Twitterze.

W piątek polski prezydent - w formule Trójkąta Weimarskiego - spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

W sobotę gościem Piotra Marciniaka o 19.20 w "Faktach po Faktach" będzie były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie gen. Ben Hodges.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js//rzw

Źródło: PAP, TVN24