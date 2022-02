Prezydent Andrzej Duda spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. W planach kolejne rozmowy

Prezydent w Pekinie

Wcześniej, w czwartek w drodze z Warszawy do Pekinu prezydent RP zatrzymał się w Tbilisi, gdzie o sytuacji wokół Ukrainy rozmawiał z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Z kolei w poniedziałek w Brukseli Duda spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Ciąg dalszy spotkań prezydenta. Rozmowy ze światowymi i unijnymi liderami

We wtorek natomiast polski prezydent - jak poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot - w formacie Trójkąta Weimarskiego spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem. Prezydencki minister przekazał, że tematem rozmowy przywódców będą sprawy bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Oznajmił, że do spotkania dojdzie w Berlinie we wtorek późnym popołudniem lub wieczorem.