"Na budynkach są polskie i kenijskiej flagi". Prezydent o "dorobku, którym możemy się pochwalić"

We wtorek prezydent Andrzej Duda odwiedził Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych w Kiambu w Kenii. - Dzięki polskiej pomocy rozwojowej została tu stworzona profesjonalna kenijska straż pożarna. Dziś ponad 60 procent terytorium Kenii jest obsługiwane przez profesjonalnych strażaków. Na budynkach Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych są polskie i kenijskiej flagi. To miejsce, z którego możemy być dumni jako z pomocy świadczonej drugiemu człowiekowi znajdującemu się w potrzebie - zaznaczył Duda.

W niedzielę prezydent Andrzej Duda z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczęli wizytę w Afryce Wschodniej . We wtorek prezydent odwiedził Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych w Kiambu, prowadzone przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). To miejsce, w którym Polacy szkolą kenijskich strażaków.

- To miejsce nazywane jest swoistą akademią strażacką. Tutaj, dzięki polskiej pomocy rozwojowej - zarówno finansowej, jak i merytorycznej, to znaczy dzięki wiedzy polskich strażaków - stworzone zostało centrum szkolenia służby pożarniczej - powiedział prezydent i zwrócił uwagę, że kenijska straż pożarna została zbudowana praktycznie od zera dzięki szkoleniom organizowanym przez PCPM. - To niewątpliwie nasz dorobek, którym możemy się pochwalić - dodał.