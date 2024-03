"Kiedy jesteśmy razem, nie ma siły, która jest od nas potężniejsza". Wpis Bidena po wizycie Dudy i Tuska

"Madeleine Albright powiedziała kiedyś, że kiedy jesteśmy razem z naszymi sojusznikami, żadna siła na świecie nie jest potężniejsza. Wierzyłem w to 25 lat temu, kiedy angażowałem się w sprawę wejścia Polski do NATO. I wierzę w to dzisiaj" - napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Joe Biden. Nastąpiło to dzień po jego spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem.

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkali się we wtorek w Białym Domu z prezydentem USA Joe Bidenem. Do wizyty polskich polityków w Białym Domu doszło w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO.

"Kiedy jesteśmy razem, nie ma siły, która jest od nas silniejsza"

"Madeleine Albright powiedziała kiedyś, że kiedy jesteśmy razem z naszymi sojusznikami, żadna siła na świecie nie jest potężniejsza. Wierzyłem w to 25 lat temu, kiedy angażowałem się w sprawę wejścia Polski do NATO. I wierzę w to dzisiaj" - czytamy na profilu Bidena na platformie X.

Udostępniono też minutowe nagranie z wtorkowego spotkania z polskim prezydentem i premierem.

- To wspaniale widzieć was z powrotem i gościć w Waszyngtonie. Panie prezydencie, panie premierze, to zaszczyt gościć was w tę historyczną rocznicę. 25 lat temu Polska dołączyła do NATO. Niektórzy z was mogą pamiętać, że byłem bardzo zaangażowany w ten proces. Kiedy jesteśmy razem, nie ma siły, która jest od nas silniejsza. Wierzyłem w to wtedy i wierzę w to teraz - mówił Biden na spotkaniu.

- Widzimy, jak polscy i amerykańscy żołnierze służą ramię w ramię na wschodniej flance NATO, także w Polsce. I widzimy nasze zaangażowanie we wzmocnienie kolektywnej obrony NATO - podkreślił.

- Chcę podziękować wam obu za niezachwiane bezpieczeństwo i pomoc humanitarną, obejmującą przyjęcie około miliona uchodźców z Ukrainy. Dziękuję wam jeszcze raz za obecność tutaj w tym krytycznym momencie - mówił.

X/@POTUS Rozwiń

Autorka/Autor:mjz/kg

Źródło: tvn24.pl