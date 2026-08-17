Świat Media: premier myślał, że to przedstawicielka Białego Domu, a pisał z oszustem Adrian Wróbel |

Zmiana na Downing Street. Pierwsze słowa nowego premiera Wielkiej Brytanii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kin Cheung/pap/epa

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Według czterech urzędników, na których powołało się Politico, Burnham wymieniał się wiadomościami z osobą podającą się za Wiles, jedną z najbliższych współpracowniczek prezydenta USA Donalda Trumpa, ale w pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał wymianę.

Downing Street w odpowiedzi na pytania przekazało, że "nie komentuje spraw bezpieczeństwa narodowego".

Źródło zaznajomione ze sprawą powiedziało Politico, że wymiana wiadomości nie stanowiła zagrożenia i sprowadzała się do wysłania "kilku pozbawionych znaczenia wiadomości". Zawartość i czas wymiany korespondencji pozostaje niejasny - napisał portal.

Według serwisu ambasada Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie była na tyle zaniepokojona tym zdarzeniem, że powiadomiła Biały Dom. W brytyjskim rządzie pojawiły się bowiem obawy, że telefon Wiles mógł zostać zhakowany. Amerykańska administracja odmówiła komentarza.

W zeszłym roku dziennik "Wall Street Journal" poinformował, że Wiles przekazała współpracownikom, że ktoś włamał się do jej telefonu.

Kolejny przypadek oszustwa

W 2022 roku, kilka tygodni po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie, ofiarą podobnego oszustwa padli ówcześni ministrowie obrony i spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, Ben Wallace i Priti Patel, którzy - jak się okazało - rozmawiali z Rosjanami podszywającymi się pod ukraińskich polityków.

W 2024 roku szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron rozmawiał z kolei krótko z osobą podszywającą się pod byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę.