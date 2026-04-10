Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Mam dość tego". Obwinia Putina i Trumpa

|
Keir Starmer
Trump ogłasza zawieszenie broni z Iranem
Źródło: TVN24
Brytyjski premier Keir Starmer stwierdził, że "ma dość" efektów działań prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina. Komentował też między innymi krytyczne wypowiedzi amerykańskiego lidera o NATO.

- Mam dość tego, że rodziny w całym kraju patrzą, jak rachunki za energię idą w górę i w dół, że rachunki firm za energię idą w górę i w dół z powodu działań Putina lub Trumpa na całym świecie, a jednocześnie mówi się rodzinom w całym kraju i firmom w całym kraju: "po prostu musimy się z tym pogodzić, musimy znosić sytuację na rynkach międzynarodowych" - powiedział Keir Starmer w podcaście Talking Politics stacji ITV.

Zwracał też uwagę na potrzebę osiągnięcia przez kraj niezależności i przekonywał, że najlepszym sposobem na to są odnawialne źródła energii.

Brytyjski premier, który - jak zauważa dziennik "The Guardian" - był ostro krytykowany, a czasami wyśmiewany, przez Trumpa za to, że nie zaangażował brytyjskich sił zbrojnych w wojnę z Iranem, zdawał się również potępiać premiera Izraela Benjamina Netanjahu za dalsze ataki na Liban, pomimo apeli Iranu o włączenie Libanu do zawieszenia broni uzgodnionego 7 kwietnia. - To powinno się skończyć, to moje zdecydowane stanowisko - mówił Starmer.

Starmer o krytyce Trumpa wobec NATO

Starmer kończy w piątek trzydniową wizytę na Bliskim Wschodzie, w czasie której odwiedził Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Katar. Z przywódcami tych krajów rozmawiał o amerykańsko-izraelskiej wojnie z Iranem, brytyjskiej pomocy dla nich w odpieraniu irańskich pocisków i dronów oraz o ponownym otwarciu cieśniny Ormuz.

Brytyjski premier odniósł się też do słów prezydenta Trumpa, który kolejny raz skrytykował NATO, zarzucając sojuszowi, że nie było go, gdy Amerykanie tego potrzebowali. Starmer przekonywał, że istnienie NATO jest zarówno w interesie Ameryki, jak i Europy.

- NATO to sojusz obronny, który od dziesięcioleci zapewnia nam znacznie większe bezpieczeństwo, niż mielibyśmy bez niego. Dlatego jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami NATO i zawsze nimi będziemy. Czy uważam, że w NATO powinien być silniejszy element europejski? Tak. I uważam, że powinniśmy wypełnić tę przestrzeń. Już to robimy, dlatego prowadzimy strategiczną koordynację z naszymi partnerami w NATO - oświadczył Starmer.

pc

Źródło: PAP, "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NEIL HALL

Udostępnij:
Tagi:
Keir Starmer, Wielka Brytania, Donald Trump, Władimir Putin, Ceny paliw, Paliwo, Konflikt na Bliskim Wschodzie, Bliski Wschód, Iran, Konflikty zbrojne Iranu
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

