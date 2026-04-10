Świat "Mam dość tego". Obwinia Putina i Trumpa

Trump ogłasza zawieszenie broni z Iranem Źródło: TVN24

- Mam dość tego, że rodziny w całym kraju patrzą, jak rachunki za energię idą w górę i w dół, że rachunki firm za energię idą w górę i w dół z powodu działań Putina lub Trumpa na całym świecie, a jednocześnie mówi się rodzinom w całym kraju i firmom w całym kraju: "po prostu musimy się z tym pogodzić, musimy znosić sytuację na rynkach międzynarodowych" - powiedział Keir Starmer w podcaście Talking Politics stacji ITV.

Zwracał też uwagę na potrzebę osiągnięcia przez kraj niezależności i przekonywał, że najlepszym sposobem na to są odnawialne źródła energii.

Brytyjski premier, który - jak zauważa dziennik "The Guardian" - był ostro krytykowany, a czasami wyśmiewany, przez Trumpa za to, że nie zaangażował brytyjskich sił zbrojnych w wojnę z Iranem, zdawał się również potępiać premiera Izraela Benjamina Netanjahu za dalsze ataki na Liban, pomimo apeli Iranu o włączenie Libanu do zawieszenia broni uzgodnionego 7 kwietnia. - To powinno się skończyć, to moje zdecydowane stanowisko - mówił Starmer.

Starmer o krytyce Trumpa wobec NATO

Starmer kończy w piątek trzydniową wizytę na Bliskim Wschodzie, w czasie której odwiedził Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Katar. Z przywódcami tych krajów rozmawiał o amerykańsko-izraelskiej wojnie z Iranem, brytyjskiej pomocy dla nich w odpieraniu irańskich pocisków i dronów oraz o ponownym otwarciu cieśniny Ormuz.

Brytyjski premier odniósł się też do słów prezydenta Trumpa, który kolejny raz skrytykował NATO, zarzucając sojuszowi, że nie było go, gdy Amerykanie tego potrzebowali. Starmer przekonywał, że istnienie NATO jest zarówno w interesie Ameryki, jak i Europy.

- NATO to sojusz obronny, który od dziesięcioleci zapewnia nam znacznie większe bezpieczeństwo, niż mielibyśmy bez niego. Dlatego jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami NATO i zawsze nimi będziemy. Czy uważam, że w NATO powinien być silniejszy element europejski? Tak. I uważam, że powinniśmy wypełnić tę przestrzeń. Już to robimy, dlatego prowadzimy strategiczną koordynację z naszymi partnerami w NATO - oświadczył Starmer.

