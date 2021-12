Poczuli się obrażeni przez Orbana. Chcą odwołania jego wizyty w Sarajewie

Zoltan Kovacs napisał w mediach społecznościowych, że "wyzwaniem integracyjnym Bośni są dwa miliony muzułmanów". Natomiast Viktor Orban, występując we wtorek w Budapeszcie, zapewnił o węgierskim wsparciu dla bośniackich aspiracji europejskich, zauważając jednocześnie, że mogą wyniknąć spore problemy integracyjne.

- Robię, co mogę, aby przekonać wielkich przywódców Europy, że Bałkany mogą być dalej od nich niż od Węgier, ale to, jak rozwiążemy problem bezpieczeństwa w kraju, w którym żyją dwa miliony muzułmanów, jest kluczowe także dla ich (UE) bezpieczeństwa - stwierdził premier Węgier.

Bojkot wizyty Orbana w Sarajewie

"Gdyby takie ideologie stały się podstawą działań zjednoczonej Europy, powrócilibyśmy do czasów, gdy jedność europejska była budowana na podobnych faszystowskich, nazistowskich, brutalnych i ludobójczych ideologiach, które doprowadziły do holokaustu i innych strasznych zbrodni" - przekazał Kavazović w oświadczeniu.

Wsparcie serbskich aspiracji

- Sarajewo spanikowało, atakuje wszystkich - Serbię, Chorwację, Słowenię, teraz Węgry. Nie wspominając już o Rosji - powiedział w środę Dodik, odnosząc się do wsparcia, jakie rzekomo otrzymał z wymienionych przez siebie krajów.

Orban wielokrotnie przekonywał, że muzułmańscy migranci to największe zagrożenie dla chrześcijańskich wartości Europy. Wspiera jednocześnie serbskie aspiracje do dołączenia do UE.