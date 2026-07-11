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Świat

Węgry przyjmą poprawkę do konstytucji. Ultimatum Petera Magyara dla prezydenta

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Peter Magyar i Tamas Sulyok podczas uroczystości wręczenia nominacji ministrom rządu
Magyar do prezydenta: czas odejść, póki jest to możliwe
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Szilard Koszticsak/MTI/PAP/EPA
Parlament Węgier przyjmie poprawkę do konstytucji, umożliwiającą usunięcie z urzędu prezydenta Tamasa Sulyoka - przekazał premier tego kraju Peter Magyar. Wcześniej szef rządu nawoływał głowę państwa do rezygnacji.

Rządząca partia Tisza twierdzi, że Tamas Sulyok - wybrany w 2024 roku przez większość parlamentarną pod kierownictwem ówczesnego premiera Viktora Orbana - jest jego "marionetką". Wcześniej premier Peter Magyar wyznaczył termin do 31 maja na dobrowolne zrzeczenie się funkcji przez prezydenta i czołowych przedstawicieli węgierskiego sądownictwa.

Magyar: parlament przyjmie poprawkę do konstytucji

Magyar poinformował w sobotę, że węgierski parlament przyjmie w poniedziałek 17. poprawkę do konstytucji, która ma na celu między innymi usunięcie powołanego przez Fidesz prezydenta Tamasa Sulyoka. Według Magyara prezydent będzie miał pięć dni na podpisanie nowelizacji ustawy zasadniczej.

"Jeżeli tego nie zrobi, będzie można wszcząć przeciwko niemu procedurę pozbawienia urzędu" - czytamy we wpisie szefa rządu na Facebooku.

Nowa władza na Węgrzech i projekt zmian konstytucji

Projekt zmiany konstytucji zawiera 12 punktów, między innymi ograniczenie kadencji posłów do trzech oraz utworzenie specjalnego urzędu ds. odzyskiwania i ochrony majątku w celu odzyskania środków sprzeniewierzonych w okresie rządów Orbana.

W czwartek Fidesz, partia Orbana, zorganizowała w Budapeszcie protest przeciwko próbom usunięcia prezydenta Sulyoka z urzędu. Według opozycji są one niezgodne z ustawą zasadniczą.

Peter Magyar i Tamas Sulyok
Peter Magyar i Tamas Sulyok
Źródło zdjęcia: Szilard Koszticsak/MTI/PAP/EPA

Kadencja Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu i KDNP - trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.

Po kwietniowych wyborach Partia Szacunku i Wolności (Tisza) premiera Magyara ma w węgierskim parlamencie konstytucyjną większość - 141 ze 199 deputowanych.

OGLĄDAJ: "Wypiął się z tej mafii". Jak Magyar "rozsypał system"
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Źródło: PAP
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Piotr Jacoń
Tagi:
WęgryPeter MagyarViktor OrbanTamas Sulyok
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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