Starcie dwóch premierów na Twitterze. Do sporu włączył się szef Parlamentu Europejskiego

Słoweński ambasador w Holandii został wezwany do miejscowego MSZ po tweecie premiera Janeza Janszy, w którym nazwał holenderską europosłankę "marionetką Sorosa". Wpis został usunięty, jednak między premierami Holandii i Słowenii doszło do potyczki na Twitterze.

Delegacja Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE) pod przewodnictwem holenderskiej europosłanki Sophie in't Veld przebywa z trzydniową wizytą w Słowenii. Eurodeputowani chcą sprawdzić, jak wygląda praworządność w tym kraju Słowenii. Premier Jansza uważa to za nieuzasadnioną ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju.

W czwartek doszło do spięcia, bowiem przewodnicząca komisji nie wyraziła zgody na nagrywanie spotkania w słoweńskim ministerstwie kultury. Do spotkania ostatecznie więc nie doszło.

Jansza versus Rutte. Na Twitterze

Jansza udostępnił na Twitterze post, w którym europosłanka In't Veld została określona jako "marionetka (George'a) Sorosa". Post nie jest już dostępny na koncie premiera, jednak odniósł się do niego holenderski premier Mark Rutte, który potępił "niesmaczny tweet" i przekazał, że poinformował o tym także słoweńskiego ambasadora w Hadze.

Dołączył szef Parlamentu Europejskiego

W czwartek do sporu włączył się przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Włoski socjaldemokrata wezwał premiera Słowenii do "zaprzestania prowokacji wobec członków europarlamentu".

"Słowenia nie jest kolonią" - odpisał mu Jansza na Twitterze i zaapelował do szefa PE, aby przekazał europosłom by nie nadużywali europarlamentu do "politycznych intryg".