Świat

Premier Słowacji wybiera się do Moskwy. "Estonia nie zezwoli"

Robert Fico i Władimir Putin w Pekinie
Kraje bałtyckie odmawiają przelotu do Moskwy Robertowi Fico
Źródło: TVN24
Estonia nie zezwoli na przelot słowackiej delegacji na paradę w Moskwie 9 maja - poinformował szef MSZ tego kraju. Z wypowiedzi premiera Słowacji wynika, że zgody na przelot nie wydały mu również Litwa i Łotwa.

Premier Rober Fico planuje wizytę w Moskwie 9 maja, gdy Rosjanie świętują Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej nad hitlerowskimi Niemcami. Jednak kraje bałtyckie nie chcą zezwolić mu na przelot. "Estonia nie zezwoli na korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej żadnemu państwu, które decyduje się zacieśniać stosunki z Rosją" - ogłosił szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna na portalu X w niedzielę. Jak oświadczył w sobotę sam premier Słowacji, sprzeciw wyraziły również Wilno i Ryga. - Litwa i Łotwa ogłosiły już, że nie zezwolą nam na przelot nad swoim terytorium podczas lotu do Moskwy - powiedział Robert Fico w nagraniu, które opublikował na Facebooku.

Jak tłumaczy estoński resort dyplomacji, zarówno ten kraj, jak i inne państwa UE i NATO stosują ujednoliconą procedurę wydawania zezwoleń na przeloty w przypadku oficjalnych wizyt. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy estońska przestrzeń powietrzna jest wykorzystywana do podróży do Rosji - zaznaczono w komunikacie. Władze Litwy i Łotwy jeszcze oficjalnie nie potwierdziły, że nie zezwolą na przelot słowackiej delegacji - odnotowała niemiecka agencja dpa w niedzielę wieczorem.

Robert Fico i Władimir Putin
Robert Fico i Władimir Putin
Źródło: Maxim Shemetov/EPA/PAP

Premier Słowacji poleci do Moskwy okrężną drogą?

- Na pewno znajdę inną trasę, tak jak w zeszłym roku, kiedy zostaliśmy storpedowani przez Estonię - stwierdził premier Fico, cytowany przez "Kyiv Independent". Szef słowackiego rządu ocenił w sobotnim nagraniu, że podejście państw bałtyckich do II wojny światowej nie może powstrzymać go przed "wyrażeniem wdzięczności za wyzwolenie Słowacji, w trakcie którego zginęły dziesiątki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej".

Trzy kraje bałtyckie zareagowały w ten sam sposób w ubiegłym roku nie wyrażając zgody na przelot nad swoimi terytoriami samolotów zagranicznych oficjeli w drodze do Moskwy, gdzie 9 maja tradycyjnie obchodzone jest zwycięstwo ZSRR nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Wówczas Fico, który utrzymuje przyjazne relacje z Kremlem, zmuszony był odbyć dłuższy lot, korzystając z korytarza nad Węgrami, Rumunią oraz Morzem Czarnym. Także prezydent Serbii Aleksandar Vuczić musiał skorzystać z innej trasy.

"Kyiv Independent" zwraca uwagę, że w większości państw Europy zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami świętuje się 8 maja. Również w Polsce tego dnia obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Z-blogerzy zmieniają front. Putin straci poparcie?

Z-blogerzy zmieniają front. Putin straci poparcie?

Tatiana Serwetnyk
Sojusznicy Orbana piszą do Magyara. "Zależy nam na przyjaznych stosunkach"

Sojusznicy Orbana piszą do Magyara. "Zależy nam na przyjaznych stosunkach"

Redagował AM

Źródło: PAP, Kyiv Independent, seznamzpravy.cz

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/VLADIMIR SMIRNOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Czytaj także:
Google
Google rzuca wyzwanie Nvidii. W grze nowe układy AI
BIZNES
Odpadnięcie ze ściany i ciężkie obrażenia wspinacza w Karkonoszach
Wspinacz odpadł od ściany. Akcja ratunkowa w górach
Wrocław
Policja zatrzymała podejrzanego
Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
WARSZAWA
Łukasz Mejza
Mejza ciągle w PiS. Europoseł: gdyby to zależało ode mnie, nie byłoby go w partii
Polska
Zondacrypto, kryptowaluty
Afera wokół Zondacrypto. Rośnie liczba osób pokrzywdzonych
BIZNES
shutterstock_1124684525
"Mała torebka to nie bagaż". Potężna kara dla organizatora koncertów
BIZNES
Policja zabezpieczyła teren leśny pod Mińskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Z Warty wyłowiono ciało
Poznań
Narkotyki i telefony przechwycone przez policjantów
Sam zagaił policjantów. Przeszukali dom, półtora kilo narkotyków
Szczecin
Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5
Silne trzęsienie u wybrzeży Japonii. Ostrzeżenie przed tsunami
METEO
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Płace, bezrobocie i produkcja przemysłowa. Najważniejsze dane
BIZNES
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Awaria płatności w Polsce
BIZNES
Nadia Fares
Nadia Fares nie żyje
Kultura i styl
Autko elektryczne z sali zabaw po pożarze baterii
"Takie baterie mogą zapalić się nagle". Ewakuacja sali zabaw
Katowice
imageTitle
Świątek zmniejszyła stratę do Gauff. Rekord Chwalińskiej
EUROSPORT
zlotowki Bitcoin
"Ta giełda była tykającą bombą zegarową"
BIZNES
Atak ukraińskich dronów na port w Tuapse
Rosyjski port w ogniu. Drugie uderzenie ukraińskich dronów
Świat
wypadek
Zmieniał koło na autostradzie, zginął
Łódź
Wypadek na Ryżowej
Motocyklista zderzył się z autem
WARSZAWA
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Podwyżka drugiego progu podatkowego. Rząd zabiera głos
BIZNES
Nielegalne składowisko odpadów przy ul. Marantowskiej w Koninie
Miasto stało się ofiarą "europejskiej mafii śmieciowej"
Poznań
Donald Trump w Białym Domu
Obawa o losy wojny, przedrzeźnianie Europejczyków. Kulisy polityki Trumpa
Świat
imageTitle
Feio pokonany. Porto na autostradzie do mistrzostwa
EUROSPORT
Humbak Timmy uwięziony na Bałtyku
Timmy zaczął płynąć. Eskortują go w stronę otwartych wód
METEO
Pożar hali produkcyjnej pod Włocławkiem
W hali płoną tony gryzaków dla psów
Kujawsko-Pomorskie
Kim Dzu Ae, Kim Dzong Un i północnokoreańscy oficerzy podczas testów rakiet
Kolejny test rakiet w Korei Północnej. Kim przyprowadził nastoletnią córkę
Świat
Justin Trudeau
"Świat w momencie przesilenia". Impact'26 odkrywa karty
BIZNES
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Paliwo w USA pozostanie drogie na dłużej
BIZNES
Wypadek podczas rajdu w Grodzicznie
Dramatyczne sceny, samochód wypadł z trasy. Nagranie
Olsztyn
imageTitle
Tragedia w argentyńskim rajdzie. Zginął jeden z kibiców
EUROSPORT
Policja zatrzymała podejrzanych o rozbój
Grozili maczetą, kazali klęczeć, a potem okradli mieszkanie
WARSZAWA
