Świat Premier Słowacji wybiera się do Moskwy. "Estonia nie zezwoli" Oprac. Maciej Wacławik |

Kraje bałtyckie odmawiają przelotu do Moskwy Robertowi Fico Źródło: TVN24

Premier Rober Fico planuje wizytę w Moskwie 9 maja, gdy Rosjanie świętują Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej nad hitlerowskimi Niemcami. Jednak kraje bałtyckie nie chcą zezwolić mu na przelot. "Estonia nie zezwoli na korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej żadnemu państwu, które decyduje się zacieśniać stosunki z Rosją" - ogłosił szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna na portalu X w niedzielę. Jak oświadczył w sobotę sam premier Słowacji, sprzeciw wyraziły również Wilno i Ryga. - Litwa i Łotwa ogłosiły już, że nie zezwolą nam na przelot nad swoim terytorium podczas lotu do Moskwy - powiedział Robert Fico w nagraniu, które opublikował na Facebooku.

Jak tłumaczy estoński resort dyplomacji, zarówno ten kraj, jak i inne państwa UE i NATO stosują ujednoliconą procedurę wydawania zezwoleń na przeloty w przypadku oficjalnych wizyt. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy estońska przestrzeń powietrzna jest wykorzystywana do podróży do Rosji - zaznaczono w komunikacie. Władze Litwy i Łotwy jeszcze oficjalnie nie potwierdziły, że nie zezwolą na przelot słowackiej delegacji - odnotowała niemiecka agencja dpa w niedzielę wieczorem.

Robert Fico i Władimir Putin Źródło: Maxim Shemetov/EPA/PAP

Premier Słowacji poleci do Moskwy okrężną drogą?

- Na pewno znajdę inną trasę, tak jak w zeszłym roku, kiedy zostaliśmy storpedowani przez Estonię - stwierdził premier Fico, cytowany przez "Kyiv Independent". Szef słowackiego rządu ocenił w sobotnim nagraniu, że podejście państw bałtyckich do II wojny światowej nie może powstrzymać go przed "wyrażeniem wdzięczności za wyzwolenie Słowacji, w trakcie którego zginęły dziesiątki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej".

Trzy kraje bałtyckie zareagowały w ten sam sposób w ubiegłym roku nie wyrażając zgody na przelot nad swoimi terytoriami samolotów zagranicznych oficjeli w drodze do Moskwy, gdzie 9 maja tradycyjnie obchodzone jest zwycięstwo ZSRR nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Wówczas Fico, który utrzymuje przyjazne relacje z Kremlem, zmuszony był odbyć dłuższy lot, korzystając z korytarza nad Węgrami, Rumunią oraz Morzem Czarnym. Także prezydent Serbii Aleksandar Vuczić musiał skorzystać z innej trasy.

"Kyiv Independent" zwraca uwagę, że w większości państw Europy zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami świętuje się 8 maja. Również w Polsce tego dnia obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa.

Redagował AM