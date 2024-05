Tusk: w każdej chwili możemy spodziewać się rzeczy zupełnie niesłychanych

Jak zaznaczył, "na co dzień trzeba takiego codziennego bohaterstwa - to znaczy wiary w ojczyznę i w to, że ojczyzna jest warta każdego wysiłku każdego z nas". - Chciałbym, żeby wasza obecność była przesłaniem dla Polski, i w jakimś sensie dla Europy, że my Polacy jesteśmy niezależnie od tego, co się dzieje wokół nas, co się dzieje w tym coraz bardziej burzliwym świecie, że jesteśmy gotowi (...) naśladować was w tym, co pokazaliście światu 80 lat temu - zwrócił się do weteranów Tusk.