Świat Fico jedzie do Putina. Zdradził szczegóły wizyty

Premier Słowacji Robert Fico w Moskwie (wideo z 9 maja 2025 roku) Źródło: Reuters

Szef słowackiego rządu odwiedzi Moskwę w sobotę, 9 maja. Tego dnia w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.

- Złożę kwiaty na grobie nieznanego żołnierza Armii Czerwonej, aby w imieniu Słowaczek i Słowaków podziękować za wyzwolenie. Mam mieć krótkie spotkanie z prezydentem Putinem. To wszystko. Nie idę na żadną paradę wojskową - powiedział Robert Fico podczas spotkania ze słowackimi dziennikarzami w Erywaniu.

Jego zdaniem wojna między Rosją a Ukrainą rozpoczęła się już dawno temu i miała pewien kontekst historyczny. - Nie dam się zepchnąć do sytuacji, w której miałbym mieć jakieś wyrzuty sumienia - dodał.

Ponadto premier Fico powiedział dziennikarzom, że żaden z przywódców w Erywaniu nie pytał go o podróż do Rosji. Według niego wszyscy wiedzą, że ma on "argumenty, których nie da się podważyć". Podkreślił, że dialog jest konieczny.

W stolicy Armenii, Erywaniu, odbył się w poniedziałek 8. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który zgromadził szefów państw i rządów ponad 40 krajów. Polskę reprezentował premier Donald Tusk.

Problemy Ficy z dotarciem do Moskwy

Planowanie tegorocznej wizyty okazało się dla premiera Słowacji problematyczne. Na przelot samolotu z delegacją nie uzyskał zgody Litwy, Łotwy i Estonii. Wniosek w tej sprawie otrzymała również strona polska. 27 kwietnia wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował jednak, że "ten problem przestał istnieć". Nie podał więcej szczegółów.

Jak nieoficjalnie ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego", Robert Fico bardzo poważnie bierze pod uwagę, że dotrze do Moskwy nie samolotem, a samochodem. Wówczas taka podróż nie wymagałaby zgody Polski ani żadnego innego kraju.

- Podróż kołowa Ficy do Moskwy jest bardzo poważnie brana pod uwagę i prawdopodobna. Chyba że premierowi Słowacji udałoby się znaleźć alternatywną trasę lotu, ale liderzy krajów Unii Europejskiej nie są entuzjastami takiej wizyty - mówi nasze źródło dyplomatyczne.

Robert Fico był w Moskwie w 2025 roku na uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Był jedynym politykiem z Unii Europejskiej, który przy tamtej okazji spotkał się z Putinem. Kilka miesięcy wcześniej, w grudniu 2024 roku, złożył niezapowiedzianą wizytę na Kremlu i rozmawiał z przywódcą Rosji o współpracy energetycznej.

