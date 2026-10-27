Premier Norwegii i prezydent Finlandii rozmawiali z Putinem i Zełenskim. "Dali jasno do zrozumienia"
Rozmowa premiera Norwegii i fińskiego prezydenta z Putinem była kontynuacją ubiegłotygodniowego spotkania obu przywódców z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według norweskiego rządu jej celem było bezpośrednie przekazanie przywódcy Rosji stanowiska dotyczącego przyszłych negocjacji mających na celu zakończenia wojny.
Po zakończeniu rozmowy z Putinem Stoere i Stubb połączyli się telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim. "Jestem wdzięczny za przekazanie mi szczegółów tej rozmowy oraz za aktywne wsparcie naszych działań dyplomatycznych i wysiłków na rzecz pokoju, które podejmujemy wspólnie ze wszystkimi naszymi partnerami" - napisał Zełenski na X. Jak dodał, "Alex i Jonas dali rosyjskiemu przywódcy jasno do zrozumienia, że potrzebne są rzeczywiste kroki w celu deeskalacji działań wobec naszej energii i infrastruktury".
Jak przekazał Zełenski, jednym z tematów jego rozmowy z europejskimi przywódcami było zaplanowane na listopad trójstronne spotkanie zespołów negocjacyjnych z Ukrainy, USA i Rosji. "Finlandia i Norwegia, jako państwa graniczące z Rosją, są szczególnie zainteresowane solidnymi i wiarygodnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa" - zaznaczył.
"Musi zapanować pokój, potrzebna jest deeskalacja, a Rosja musi przestać przeciągać wojnę" - zaapelował.
Stoere i Stubb o rozmowie z Putinem. "Bezpośrednia i merytoryczna"
"Ta wojna pociąga za sobą ogromne koszty ludzkie i materialne. Cierpienia i zniszczenia będą miały wpływ na kolejne pokolenia. Podczas rozmowy podkreśliliśmy znaczenie działań prowadzących do deeskalacji wojny" - oświadczył Stoere.
Stubb określił rozmowę jako "bezpośrednią i merytoryczną". "Jesteśmy sąsiadami Rosji. Wynik tej wojny będzie miał bezpośrednie znaczenie dla naszego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa Europy. To wymaga rozmów, aby doprowadzić do zakończenia wojny" - podkreślił w oficjalnym komunikacie fiński prezydent.
Rozmowa miała również dotyczyć planowanego na listopad spotkaniem przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA w Abu Zabi. Stoere i Stubb zaznaczyli, że występowali jako przedstawiciele własnych państw, a nie całej Europy.
Tydzień temu Stoere i Stubb spotkali się w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim i specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem przed wizytą Amerykanina u prezydenta Rosji w Petersburgu. Witkoff pojechał do Rosji z wypracowanymi w Oslo propozycjami pokojowymi.