Armenia nie chce, by rosyjskie "anty-NATO" ćwiczyło na jej terenie

Premier Armenii Nikol Paszynian poinformował we wtorek, że tegoroczne ćwiczenia wojskowe Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym z udziałem Rosji nie odbędą się na terenie jego kraju. - W obecnej sytuacji uważamy to za niewskazane - stwierdził.

Paszynian nie wyjaśnił, co oznacza "obecna sytuacja". Wcześniej w styczniu ministerstwo obrony Rosji podało, że wojska rosyjskie wezmą udział w ćwiczeniach ODKB Niezłomne Braterstwo na terytorium Armenii.

Bez podpisu pod deklaracją końcową

We wrześniu 2022 roku doszło do wznowienia walk pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem w separatystycznym Górskim Karabachu. Po dwóch dniach walki zakończyły się zawieszeniem broni. Porozumienie zostało podpisane pod egidą Rosji. Również w tym czasie Armenia ogłosiła, powołując się na konflikt z Azerbejdżanem, że nie przeprowadzi manewrów ODKB na swoim terenie.

Krytyka pod adresem Rosji

- Jeśli okaże się, że Rosja z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, powinna zwrócić się do Rady Bezpieczeństwa ONZ z prośbą o nadanie rosyjskiemu kontyngentowi wojskowemu mandatu międzynarodowego albo o wysłanie nowej wielonarodowej misji pokojowej do Górskiego Karabachu – powiedział we wtorek Nikol Paszynian, cytowany przez państwową rosyjską agencję TASS.