Morawiecki: będziemy przeciwstawiać się wzrostowi wydatków na biurokrację brukselską

Po co wydajemy ogromne i coraz większe środki na administrację? My będziemy mocno przeciwstawiać się wzrostowi wydatków na biurokrację brukselską - zapowiedział w sobotę w Portugalii premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, na szczycie Rady Europejskiej w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-27 priorytetem będzie polityka spójności.

- Po co wydajemy ogromne i coraz większe środki na administrację? My będziemy na tym szczycie w Brukseli, który za dwa, trzy tygodnie będzie miał miejsce, mocno przeciwstawiać się wzrostowi wydatków na biurokrację brukselską - zapowiedział Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że w przyszłych unijnych wydatkach założono duży wzrost na politykę obronności. - Oczywiście Polska bardzo mocno podkreśla, jak obronność jest ważna, ale jednocześnie wskazujemy naszym partnerom z Unii Europejskiej, którzy w ogromnej większości są członkami NATO, że mamy przede wszystkim zobowiązania do wydawania 2 procent PKB na politykę obronną. I Polska wypełnia z naddatkiem ten cel, a nasi partnerzy, również z Unii Europejskiej nie bardzo - zauważył szef rządu.

- W związku z tym, jeżeli ma zabraknąć pieniędzy na politykę spójności, to my się bardzo mocno przeciwstawiamy jakimkolwiek większym wydatkom na politykę obronną. Uważamy, że polityka spójności to jest absolutna podstawa Unii Europejskiej - powiedział Morawiecki.