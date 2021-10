Morawiecki: Polska opowiada się za tym, by państwa Bałkanów Zachodnich dołączyły do UE 

Premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej w słoweńskim Zamku Brdo opowiedział się za tym, by państwa Bałkanów Zachodnich dołączyły do Unii Europejskiej. - To szansa, by zwiększyć szansę całej Unii Europejskiej na prawidłowy rozwój, na ochronę granic przed nieuprawnioną nielegalną migracją.