Nowy premier Libanu grozi Izraelowi odebraniem terytorium na skraju Wzgórz Golan

W poniedziałek nowy rząd Libanu, kierowany przez Mikatiego, uzyskał wotum zaufania w parlamencie. Nowy premier oznajmił w swoim wystąpieniu, że obywatele Libanu "mają prawo przeciwstawiać się okupacji Izraela i odpowiadać na jego ataki" - podał izraelski publiczny nadawca Kan, cytowany przez portal Times of Israel.

Pas lądu

Farmy Szeba to niewielki pas lądu między Wzgórzami Golan a granicą libańsko-syryjską. W latach 50. były pod kontrolą syryjską, a po wojnie sześciodniowej w 1967 roku okupował go Izrael. W 1981 roku państwo żydowskie dokonało aneksji farm, zwana po hebrajsku Har Dow. Gdy w 2000 roku Izrael wycofał swoje siły z Libanu, Hezbollah ogłosił, że nie było to wycofanie całkowite, ponieważ zachował farmy Szeba.