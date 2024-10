Premier Kosowa: zwycięstwo Rosji nad Ukrainą zagroziłoby pokojowi na Bałkanach

955 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Premier Kosowa Albin Kurti powiedział w wywiadzie dla Associated Press, że zwycięstwo Rosji nad Ukrainą skłoniłoby Serbię do uprawiania ekspansjonistycznej polityki, która zagroziłaby pokojowi, wolności i demokracji na Bałkanach. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.