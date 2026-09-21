Świat Premier Kanady parodiuje Donalda Trumpa. Salwy śmiechu na konferencji prasowej Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Premier Kanady Mark Carney parodiuje "granie na akordeonie" Donalda Trumpa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CNN

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W obliczu trwających napięć między Kanadą a USA premier Mark Carney pozwolił sobie na drobną uszczypliwość wobec prezydenta Donalda Trumpa.

Na konferencji prasowej w Ottawie Carney omawiał pakiet inwestycji w czystą energię o wartości 70 miliardów dolarów kanadyjskich. Jak wskazał, jest to "odpowiednik 18 zapór Hoovera". Mówiąc te ostatnie słowa Carney wykonał charakterystyczny gest "grania na akordeonie", z którego znany jest Donald Trump.

Donald Trump i jego charakterystyczny gest znany jako "akordeon" Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NEIL HALL

- 18 zapór Hoovera - powtarzał, machając rękami wzorem amerykańskiego prezydenta, wywołując śmiech zgromadzonych na sali reporterów. - Wystarczy - powiedział po chwili, po czym wykonał gest jeszcze raz.

- Wystarczy, aby oświetlić i ogrzać domy w Toronto, Montrealu i Vancouver - dokończył.

Napięte stosunki Kanady i USA

W ubiegłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła, że nie wyklucza przyjęcia Kanady jako "członka stowarzyszonego Unii Europejskiej". Nie doprecyzowała jednak, czym miałby być taki status.

Na zapowiedź zareagował Trump. - Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach - zagroził. Jak dodał, propozycja jest "śmieszna" ponieważ Kanada "jest okropnym partnerem handlowym".

Między Kanadą a USA od wielu miesięcy trwa wojna celna. Na początku września Ottawa ogłosiła wprowadzenie nowych ceł odwetowych. Wcześniej Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario - do którego dostęp ma również Kanada - na jezioro Ameryka.