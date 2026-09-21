Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Premier Kanady parodiuje Donalda Trumpa. Salwy śmiechu na konferencji prasowej

|
Mark Carney
Premier Kanady Mark Carney parodiuje "granie na akordeonie" Donalda Trumpa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CNN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Premier Kanady Mark Carney wywołał salwy śmiechu dziennikarzy na konferencji prasowej, parodiując charakterystyczny gest prezydenta USA Donalda Trumpa.

W obliczu trwających napięć między Kanadą a USA premier Mark Carney pozwolił sobie na drobną uszczypliwość wobec prezydenta Donalda Trumpa.

Na konferencji prasowej w Ottawie Carney omawiał pakiet inwestycji w czystą energię o wartości 70 miliardów dolarów kanadyjskich. Jak wskazał, jest to "odpowiednik 18 zapór Hoovera". Mówiąc te ostatnie słowa Carney wykonał charakterystyczny gest "grania na akordeonie", z którego znany jest Donald Trump.

Donald Trump i jego charakterystyczny gest znany jako "akordeon"
Donald Trump i jego charakterystyczny gest znany jako "akordeon"
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NEIL HALL

- 18 zapór Hoovera - powtarzał, machając rękami wzorem amerykańskiego prezydenta, wywołując śmiech zgromadzonych na sali reporterów. - Wystarczy - powiedział po chwili, po czym wykonał gest jeszcze raz.

- Wystarczy, aby oświetlić i ogrzać domy w Toronto, Montrealu i Vancouver - dokończył. 

Napięte stosunki Kanady i USA

W ubiegłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła, że nie wyklucza przyjęcia Kanady jako "członka stowarzyszonego Unii Europejskiej". Nie doprecyzowała jednak, czym miałby być taki status.

Na zapowiedź zareagował Trump. - Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach - zagroził. Jak dodał, propozycja jest "śmieszna" ponieważ Kanada "jest okropnym partnerem handlowym".

Między Kanadą a USA od wielu miesięcy trwa wojna celna. Na początku września Ottawa ogłosiła wprowadzenie nowych ceł odwetowych. Wcześniej Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario - do którego dostęp ma również Kanada - na jezioro Ameryka.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
KanadaUSAMark CarneyDonald Trump
Czytaj także:
Szybowiec runął na ziemię w okolicy lotniska w Lesznie
Szybowiec runął na ziemię. Jest wstępny raport komisji
Wi
Doprowadzenia posła Króla do prokuratury
Brak aresztu dla Wojciecha Króla. Jest wyjaśnienie sądu
Katowice
Burze w górach
Gdzie jest burza? Grzmi w części kraju
METEO
Związkowczynie zapowiedziały, że zostaną w siedzibie ZZPiP aż do odwołania dyrektorki SP ZOZ w Sanoku
Spór zbiorowy i 49 osób do zwolnienia. Związkowczynie okupują siedzibę
Martyna Sokołowska
Burza, chmury, deszcz
Idą burze i silny wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
imageTitle
Noga się wygina, kary nie ma. Real stracił kapitana
EUROSPORT
Z płonącego budynku ewakuowano pięć osób
Nie czekali na strażaków, weszli do płonącego budynku
Lubuskie
Odeszła samica manula Jessie
Jessie budziła sympatię, była zwierzakiem roku. Smutne informacje z zoo
WARSZAWA
Miał pomóc grupie w ucieczce po włamaniu do jubilera. Wpadł w Gdańsku
Włamanie do jubilera w Niemczech. Poszukiwany zatrzymany w Gdańsku
Trójmiasto
Karol Nawrocki
Opłata za spotkanie z Nawrockim? "To jedna z poważniejszych wpadek"
Polska
Plaża Vouliagmeni, Ateny, Attyka Grecja
Tragedia na plaży w Grecji. Pokłócili się o leżaki
Świat
imageTitle
Piłkarze kłopotem Realu? "Nadal się obijają"
EUROSPORT
Martwy wieloryb na dziobie statku
Martwy wieloryb na dziobie statku. Próbują ustalić, jak zginął
METEO
Karol Nawrocki
Politycy o "cenniku" Nawrockiego. "Miarka się przebrała"
Polska
Szkoła (zdj. ilustracyjne)
Nauczycielka poszkodowana podczas lekcji chemii. Ewakuowano uczniów
Dolnośląskie
imageTitle
Jak pokonać we wtorek Niemców? Grbić ma plan
EUROSPORT
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Wzrost o jedną czwartą. Nowe dane z rynku mieszkań
BIZNES
shutterstock_2137895843
"Nie zatrudniać, wydatki ściąć". Nowy prezydent Krakowa będzie miał problem
Bartłomiej Plewnia
Sędzia mogła prowadzić samochód pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Ma 19 lat i dwa zakazy. Dostał trzeci, trafi do więzienia
WARSZAWA
imageTitle
Plecami do boiska. Zakłócili minutę ciszy
EUROSPORT
ciaza cisnienie AdobeStock_1314989490
Nadciśnienie u kobiet. Ważne zasady przed ciążą
Anna Bielecka
Gazoport w Świnoujściu
Orlen dostarczy Ukrainie gaz i paliwa warte miliardy złotych
BIZNES
Stanisław Szelc
Nie żyje Stanisław Szelc
Polska
imageTitle
Zmiany w reprezentacji. Urban zmuszony do dodatkowych powołań
EUROSPORT
Jechał z prędkością 188 km/h przy ograniczeniu do 90 km/h
Zatrzymali go, wręczyli trzy mandaty i zabrali prawo jazdy
WARSZAWA
Zaporoże, Ukraina (21.09.2026)
"Eskalacja konfliktu". Zełenski o "sygnałach" ze strony Rosji
Świat
W akcji uczestniczyli saperzy z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego (zdjęcie ilustracyjne)
Saperzy podjęli niewybuch. To bomba lotnicza
Szczecin
Miasto New Richland w Minnesocie nawiedziła powódź
Ulewy na Środkowym Zachodzie. Idą kolejne
METEO
chiny gielda shutterstock_361587797
Boom na humanoidalne roboty odwołany. Akcje producenta w dół
BIZNES
Krzewy konopi w ogrodzie
W kuchni, pokojach i szklarni. Konopie rosły wszędzie
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica