Premier Kanady parodiuje Donalda Trumpa. Salwy śmiechu na konferencji prasowej
W obliczu trwających napięć między Kanadą a USA premier Mark Carney pozwolił sobie na drobną uszczypliwość wobec prezydenta Donalda Trumpa.
Na konferencji prasowej w Ottawie Carney omawiał pakiet inwestycji w czystą energię o wartości 70 miliardów dolarów kanadyjskich. Jak wskazał, jest to "odpowiednik 18 zapór Hoovera". Mówiąc te ostatnie słowa Carney wykonał charakterystyczny gest "grania na akordeonie", z którego znany jest Donald Trump.
- 18 zapór Hoovera - powtarzał, machając rękami wzorem amerykańskiego prezydenta, wywołując śmiech zgromadzonych na sali reporterów. - Wystarczy - powiedział po chwili, po czym wykonał gest jeszcze raz.
- Wystarczy, aby oświetlić i ogrzać domy w Toronto, Montrealu i Vancouver - dokończył.
Napięte stosunki Kanady i USA
W ubiegłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła, że nie wyklucza przyjęcia Kanady jako "członka stowarzyszonego Unii Europejskiej". Nie doprecyzowała jednak, czym miałby być taki status.
Na zapowiedź zareagował Trump. - Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach - zagroził. Jak dodał, propozycja jest "śmieszna" ponieważ Kanada "jest okropnym partnerem handlowym".
Między Kanadą a USA od wielu miesięcy trwa wojna celna. Na początku września Ottawa ogłosiła wprowadzenie nowych ceł odwetowych. Wcześniej Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario - do którego dostęp ma również Kanada - na jezioro Ameryka.