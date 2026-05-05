Świat Premier Kanady o Europie. "Zdecydowana osobista opinia" Oprac. Ewa Żebrowska

Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu Źródło: Reuters

Kanada została zaproszona na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbywający się w stolicy Armenii, Erywaniu, jako jedyny kraj spoza kontynentu. Spotkania te odbywają się dwa razy w roku od czterech lat - od inwazji Rosji w Ukrainie.

To, że wydarzenie ma miejsce w niewielkim kaukaskim kraju, ma znaczenie symboliczne - wybrano Armenię, by zademonstrować determinację Europy w zapobieganiu ponownemu wciągnięciu tego państwa w orbitę wpływów Rosji, komentuje "The Guardian".

Symboliczne znaczenie ma też obecność Kanady. Jak pisze brytyjski dziennik, premier Mark Carney w "dobitnej sugestii" podkreślił, że "era amerykańskiego przywództwa dobiega końca". Samo zaproszenie Kanady, jak podkreślają media, jest odzwierciedleniem wysiłków kanadyjskiego szefa rządu, by "zmniejszyć zależność jego kraju od USA".

Zbliżenie Europy i Kanady

- Nie sądzimy, że jesteśmy skazani na poddanie się bardziej transakcyjnemu, odizolowanemu i brutalnemu światu, a takie spotkania wskazują na lepszą drogę naprzód - stwierdził Carney. Mówił o budowie przyszłości "z najbardziej zaufanymi partnerami".

Premier Kanady Mark Carney. Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu, 3 maja 2026 r. Źródło: PAP/Leszek Szymański

- Świat przechodzi kryzys w kilku wymiarach. Integracja jest wykorzystywana przez niektórych jako broń, a zasady nie ograniczają hegemonów - mówił, jak komentuje "NYT", nawiązując do Stanów Zjednoczonych, choć nie wymieniając nazwy kraju. - Jest to moja zdecydowana osobista opinia, że międzynarodowy porządek zostanie odbudowany, a zostanie odbudowany na bazie tego, czym jest Europa - stwierdził.

Carney w Davos

Kilka miesięcy temu, podczas szczytu w Davos, polityk mówił, że oparty na starych zasadach globalny porządek się załamuje. Dodał, że nadchodzi czas "średnich mocarstw", takich jak Kanada, które mogą działać wspólnie, aby nie stać się ofiarami amerykańskiej hegemonii. Przemówienie uznano wówczas za przełomowe, a kanadyjskie media pisały o "doktrynie Carneya". W ocenie amerykańskiego dziennika jego najnowsze przemówienie jeszcze dobitniej świadczy o tym, że zbliża Kanadę do Europy, zwłaszcza w obliczu wspólnego "problemu z Trumpem".

- Kanada to bardzo trudny partner. Kocham Kanadę. Szczerze mówiąc, Kanada powinna być 51. stanem, bo całkowicie zależy od USA - mówił w ubiegłym roku prezydent Stanów Zjednoczonych.

Carney w Erywaniu o Kanadzie i Europie

- Podzielamy potrójną wspólnotę historii, wartości i zaufania - mówił Carney w poniedziałek w Erywaniu, przypominając, że miliony Kanadyjczyków mają europejskie korzenie, a wartości takie jak wolność, praworządność, demokracja i pluralizm wywodzą się ze wspólnej historii Kanady i Europy. - To one kształtują nasze relacje, determinują priorytety i wskazują na naszą wspólną przyszłość - stwierdził.

Przypomniał też m.in. o wsparciu dla Ukrainy, obecności kanadyjskiego batalionu na Łotwie czy coraz bliższej współpracy z krajami nordyckimi, Wielką Brytanią i Niemcami w sprawach bezpieczeństwa w Arktyce.

Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej powiedział mediom podczas szczytu, że Kanada "jest krajem o najbardziej zbliżonych poglądach i podziela pewną wizję świata". - Musimy zachować spokój i kontynuować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Ale nasze transatlantyckie relacje nie ograniczają się tylko do Stanów Zjednoczonych - dodał.

