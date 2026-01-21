Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media ochrzciły premiera Kanady "antytrumpowskim idolem". Prezydent USA: pamiętaj o tym, Mark

Donald Trump w Davos
Trump: Kanada żyje ze względu na Stany Zjednoczone
Źródło: TVN24
Wtorkowe przemówienie premiera Kanady na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos odbiło się szerokim echem. Mark Carney mówił, że załamuje się dotychczasowy porządek świata, a kraje średniej wielkości stoją przed testem. W środę prezydent USA Donald Trump zwrócił się do Carneya, żeby pamiętał, że "Kanada żyje dzięki Stanom Zjednoczonym".

Premier Kanady Mark Carney powiedział we wtorek w swoim wystąpieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że jest widoczna silna tendencja niektórych państw, by dostosowywać się do wymogów silniejszych krajów. Przekonywał, że tak nie musi być, a kraje średniej wielkości, takie jak Kanada, mają zdolność do wytrzymywania nacisków.

W środę Donald Trump odniósł się do tych słów i skrytykował Carneya.

- Kanada dostaje od nas wiele rzeczy gratis. Powinni być wdzięczni, ale nie są. Oglądałem wczoraj waszego premiera - powiedział prezydent USA. - Nie był zbyt wdzięczny. Ale powinni być wdzięczni Stanom Zjednoczonym i Kanadzie. Kanada żyje dzięki Stanom Zjednoczonym. Pamiętaj o tym, Mark, kiedy następnym razem będziesz wygłaszać swoje oświadczenia - dodał.

"Przyjaciele, teraz jest czas". Premier Kanady apeluje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przyjaciele, teraz jest czas". Premier Kanady apeluje

Carney stał się "antytrumpowskim idolem"

Premier Kanady za sprawą swego oklaskiwanego na stojąco przemówienia w Davos stał się "antytrumpowskim idolem" - tak wystąpienie podsumowała w środę włoska agencja informacyjna Adnkronos.

W komentarzu czytamy, że "nie było to zwyczajne dyplomatyczne przemówienie". Agencja zaznaczyła, że wystąpienie Carneya w ocenie wielu obserwatorów zostało zinterpretowane jako "punkt bez powrotu dla zachodniej polityki zagranicznej".

Agencja odnotowała, że duże wrażenie na słuchaczach zrobiły słowa o "brutalnych realiach" dla krajów o średniej wadze. Zinterpretowano to jako apel do tych krajów, by się zjednoczyły po to, aby "nie zostały zmiażdżone w wyniku rywalizacji supermocarstw, co było jasnym odniesieniem do Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i Chin".

Jako kluczowy i pamiętny fragment mowy Carneya wskazano ostrzeżenie: "średnie kraje muszą działać razem, bo jeśli nie jesteśmy przy stole, jesteśmy w menu". Agencja Adnkronos odnotowała, że wystąpienie to wywołało ogromne zainteresowanie w Europie, bo uznano je za "manifest na rzecz jej przetrwania".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Karol Nawrocki i Donald Trump
Spotkanie Trumpa i Nawrockiego w Davos
Polska
Donald Trump
Długa przemowa Trumpa w skrócie
Emmanuel Macron na spotkaniu z żołnierzami w Istres
Oczy świata zwrócone na oko Macrona. Taki wylew "straszy wyglądem"
Zuzanna Kuffel

Kanadyjski przywódca na czele "sprzeciwu wobec trumpizmu"

Media we Francji podkreślały w środę, że Carney, który wezwał w Davos państwa średniej wielkości do mobilizacji i sojuszu, ani razu nie wymienił Stanów Zjednoczonych i prezydenta Donalda Trumpa, choć odwoływał się do przemian, które nastąpiły po powrocie Trumpa do władzy.

Dziennik "Le Monde" opublikował w środę zarówno całe obszerne fragmenty wystąpienia Carneya, jak i urywki z nagrania wideo. Uwagę dziennika przyciągnęły słowa premiera Kanady o tym, że dla silnych państw integracja stała się narzędziem podporządkowywania sobie słabszych krajów.

Szef francuskiego banku centralnego Francois Villeroy de Galhau powiedział dziennikowi "Le Figaro", że było to wystąpienie, które wyróżniało się na wtorkowych obradach w Davos. Podkreślił, że Carney jest "przyjacielem Europy". Galhau także, tak jak Carney, mówił o średnich państwach, wymieniając Francję, Wielką Brytanię i Kanadę. "Europa musi się obudzić" - zaapelował.

Tygodnik "Le Point" zamieścił na swojej stronie internetowej tłumaczenie całego przemówienia premiera Kanady, które - jak ocenił - było szokiem. Francuskojęzyczna wersja portalu Huffington Post uznała je za "przejmujące". Agencja AFP, jak i inne media, odnotowują owację, jaką przyjęto w Davos słowa premiera Kanady.

Hiszpański dziennik "El Pais" napisał, że Mark Carney stoi na czele "moralnego i geopolitycznego sprzeciwu wobec trumpizmu".  Według gazety przemówienie premiera Kandy "przypomina najbardziej przejrzysty moralnie i geopolitycznie kompas, jaki można wykorzystać do stawienia czoła imperialistycznej ofensywie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Wall Street odetchnęło. Trump łagodzi stanowisko
BIZNES
Donald Trump
"Co tu się do diabła stało?" Trump o wyglądzie Macrona
Donald Trump
"Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat"
BIZNES

"Premier wie, że zobowiązania i słowa Trumpa są w zasadzie bezwartościowe"

Brytyjski dziennik "The Guardian" zwrócił uwagę, że premier Kanady, występując przez lata na różnego typu szczytach jako ekonomista i szef banku centralnego, często mówił o wartościach we współpracy międzynarodowej, potrzebie otwartych gospodarek i wspólnych zasad, ale podczas wtorkowego przemówienia przedstawił znacznie bardziej dosadną ocenę sytuacji na świecie.

Jak pisze dziennik, przejście Carneya z roli ekonomisty do roli znaczącego w świecie przywódcy wynika w dużej mierze z tezy, że bliskość geograficzna, ścisła integracja gospodarcza i długotrwałe sojusze polityczne ze Stanami Zjednoczonymi nie gwarantują już dobrobytu i bezpieczeństwa. Przypomina, że oba kraje przygotowują się do długotrwałych negocjacji handlowych, a Trump wielokrotnie groził aneksją Kanady.

"The Guardian" przywołał zapowiedź premiera Kanady, że będzie realizował politykę "zmiennej geometrii", która polega na tworzeniu różnych koalicji w różnych kwestiach w oparciu o wartości i interesy. Gazeta zauważa, że taki elastyczny, doraźny sposób tworzenia sojuszy stanowi wyraźny kontrast w stosunku do konkretnych pewników powojennego porządku międzynarodowego, za którym Carney od dawna się opowiadał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2423248737
Jeden procent najbogatszych posiada obecnie więcej, niż 95 proc. najbiedniejszych
BIZNES
Wenezuela, Caracas
"Pomagamy im". Trump o "przejęciu" wenezuelskiej ropy
Gavin Newsom na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
"To żałosne". Gubernator Kalifornii ostro o europejskich przywódcach

Kanadyjskie media piszą o "doktrynie Carneya"

Wystąpienie premiera Marka Carneya w Davos jest jego najważniejszym przemówieniem, oznacza fundamentalną zmianę w kanadyjskiej polityce zagranicznej - tak piszą kanadyjskie media o tym, co ochrzciły "doktryną Carneya".

"Czy Carney właśnie zasygnalizował potężną zmianę w kierunkach zagranicznej polityki Kanady?" - zapytał komentator publicznego nadawcy CBC, dodając, że premier powiedział, iż światowy porządek oparty na zasadach się skończył i był rodzajem złudzenia. CBC cytowało senatora Petera Boehma, byłego dyplomatę, który podsumował, że wystąpienie Carneya było przemówieniem o "największym znaczeniu" od 1947 roku, gdy ówczesny minister spraw zagranicznych Louis St. Laurent przedstawił zasady kanadyjskiej polityki zagranicznej po II wojnie światowej.

"Koniec niewinności" - zatytułował publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada swój komentarz do wystąpienia Carneya i przypomniał, że Carney chciał początkowo wykorzystać pobyt w Davos do zachęcania do inwestycji w Kanadzie. Jednak w końcu "wykorzystał swój czas na wygłoszenie najważniejszego swojego wystąpienia na temat polityki zagranicznej, od kiedy jest premierem".

Kanadyjskie media cytowały szeroko komentarze prasy zagranicznej, zwracające uwagę na znaczenie wystąpienia w Davos i fakt, że Carney sam napisał swoje przemówienie. Komentator telewizji CTV uznał, że "bez wątpienia" było to najbardziej znaczące przemówienie Carneya od czasu, gdy objął stanowisko premiera. "To deklaracja - doktryna - jak Kanada i inne średniej wagi państwa (...) będą musiały działać w świecie, w którym zasady są wymazywane" - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
BIZNES
Karol Nawrocki, debata w Davos
Nawrocki w Davos: patrzę na Grenlandię jako na punkt strategiczny
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Co zrobić z propozycją Trumpa? Trwają "nerwowe narady i kontakty"
PODCAST POLITYCZNY

Głosy krytyki z prawej strony

Kanadyjskie media koncentrowały się na odniesieniach do bieżącej polityki, prawie całkowicie pomijając odniesienia Carneya do eseju Vaclava Havla "Siła bezsilnych" z 1978 roku i tego, że premier Kanady podkreślił, iż reżimy trwają tak długo, aż ktoś pierwszy nie zgodzi się na kontynuację iluzji. Duża część mediów zamieszczała link do całości przemówienia premiera.

Krytycznie do Carneya odniosły się prawicowo-konserwatywne media z grupy Postmedia, takie jak dziennik "National Post" i tabloid "Toronto Sun". "National Post" pisał o "realpolitik" Carneya, ale krytykował go za porozumienie z Chinami i alarmował, że za to przemówienie premier "ryzykuje gniew Waszyngtonu". Komentator "Toronto Sun" uznał przemówienie za "okropne".

Na kanadyjskich portalach społecznościowych od wielu tygodni przypomina się, że grupa Postmedia, która przejęła wiele lokalnych gazet, jest kontrolowana przez związany z Republikanami amerykański fundusz Chatham Asset Magagement. Trwa zbieranie podpisów pod petycją do parlamentu, by ustawodawca uchwalił przepisy wymagające, by w mediach większość miał kanadyjski kapitał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Minister finansów w Davos: nikt nas nie podzieli

Minister finansów w Davos: nikt nas nie podzieli

BIZNES
"Mówił wprost o wielkim sukcesie". Prezes Banku Światowego chwali Polskę

"Mówił wprost o wielkim sukcesie". Prezes Banku Światowego chwali Polskę

BIZNES

"Der Spiegel": szkoda, że tych słów nie wygłosił Europejczyk

Niemiecki magazyn "Der Spiegel" napisał, że Carney w Davos "nakreślił wizję tego, jak może wyglądać liberalna polityka po załamaniu się liberalnego porządku". "Fakt, że przemówienie już po kilku godzinach było udostępniane dziesiątki tysięcy razy, świadczy nie tylko o sile samej mowy, lecz także o tym, że Carneyowi udało się uchwycić moment" - dodał.

"Der Spiegel" wyraził nadzieję, że "może być to początek innej, lepszej polityki". Takiej, która cechuje się "większym realizmem, większą godnością i większą strategiczną dalekowzrocznością".

"Z USA w przewidywalnej przyszłości nie będzie już możliwe partnerstwo. Przynajmniej nie takie, jakie znamy z ostatnich dekad. To twarde słowa. Carney mówi, że musimy zmierzyć się z prawdą - to koniec" - czytamy dalej w gazecie.

Tygodnik zauważył przy tym, że kanadyjski premier ani razu nie wymienił w przemówieniu Trumpa, co "może stanowić ostateczną obrazą dla człowieka, dla którego uwaga jest wszystkim".

W ten sposób jednak Carney przekazuje, że "nie chodzi o Donalda Trumpa". "Gdy Trump odejdzie, przyjdzie inny prezydent, który będzie kontynuował to, co Trump rozpoczął. To samo dotyczy Rosji i Chin. Problem jest większy niż jednostki stojące na szczycie władzy: świat się zmienił" - napisał "Der Spiegel".

"To przemówienie wisiało w powietrzu. Ktoś musiał je wygłosić. Szkoda tylko, że nie był to europejski polityk" - podsumowano.

OGLĄDAJ: Tusk po spotkaniu z premierem Kanady: blisko współpracować
pc

Tusk po spotkaniu z premierem Kanady: blisko współpracować

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
KanadaUSAMark CarneyDonald TrumpŚwiatowe Forum Ekonomiczne DavosEuropa
Czytaj także:
Służby w siedzibie rzeczników dyscyplinarnych
Giertych: niech się panowie cieszą, że ich nie wyprowadzili w kajdankach
Kropka nad i
Potrącił starsze małżeństwo i uciekł
Na przejściu dla pieszych potrącił dwoje 88-latków i uciekł
Katowice
Slavia szybko zaskoczyła Barcelonę. Liga Mistrzów 2025/26
Barcelona już przegrywa w Pradze! "Lewy" odpowie?
RELACJA
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
WARSZAWA
Mroźna noc, mróz
Ostrzeżenia IMGW dla ponad połowy Polski
METEO
imageTitle
Zwroty akcji, pięć goli. Drużyna Polaka nagrodzona za ambicję
EUROSPORT
Karol Nawrocki w Davos
Polska wejdzie do Rady Pokoju? Nawrocki zdradził, co odpowiedział Trumpowi
Polska
Grenlandia
Trump zmienia decyzję w sprawie ceł na kraje europejskie. Rynki reagują
BIZNES
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra pracy: Ziobro likwidował, my chcemy by ludzie mogli dochodzić prawa przed sądem
BIZNES
Akcja poszukiwawcza nad masywem Aso w Japonii
Wylecieli na 10-minutową wycieczkę. Śmigłowiec się rozbił
METEO
imageTitle
Świątek zagra o trzecią rundę. Plan transmisji z 5. dnia Australian Open 2026
EUROSPORT
Fakty po Faktach
Polityk koalicji i poseł PiS zgodni w jednej kwestii. "Wyjątkowo rozsądny głos"
Polska
W warszawskim zoo przyszedł na świat kanczyl jawajski
Ma nogi cienkie jak ołówek, ale bronić się potrafi
WARSZAWA
Czarny łabędź wypatrujący w automacie partnerki
Jeden tęsknie wpatrywał się w automat z napojami, drugi - pływał po jeziorze
METEO
shutterstock_2642459917_1
Kaucja za "małpkę"? Podano, kiedy zapadnie decyzja
BIZNES
Porzucony bagaż na Lotnisku Chopina i akcja służb (zdj. ilustracyjne)
200 osób ewakuowano z Lotniska Chopina
WARSZAWA
12 min
pc
Kwaśniewski: to najdziwniejsze Davos, w jakim uczestniczyłem
Fakty+
imageTitle
Niepewna przyszłość Lewandowskiego. Dwa warunki Barcelony
EUROSPORT
Torosy - Mikoszewo
"Jak mieszkam tu 30 lat, nie pamiętam czegoś takiego"
METEO
Aukcje TVN Warner Bros. Discovery dla WOŚP
Żużlowy rarytas, spotkania z gwiazdami, kosmiczna gitara. Odkryj nasze aukcje
Tomasz-Marcin Wrona
kosmetyki lapier do paznokci lakiery shutterstock_2459492205
Ta branża nie boi się kryzysu kosztów życia
BIZNES
Policyjny radiowóz zimą
Zaginiony 12-latek odnaleziony
WARSZAWA
imageTitle
Przeleciał bezwładnie 40 metrów. Groźny wypadek Francuza w Kitzbuehel
EUROSPORT
Donald Trump
Długa przemowa Trumpa w skrócie
Marznące opady i gęste mgły
Nocą mogą rozwinąć się marznące mgły
METEO
"Kajko i Kokosz" w gwarze warszawskiej
"Kajko i Kokosz" w gwarze warszawskiej
Dariusz Gałązka
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MSZ przekazał "odpowiedź na prośbę" kancelarii prezydenta w sprawie Rady Pokoju
Polska
kominy fabryka elektrownia dym smog emisja shutterstock_130778297
Garstka firm odpowiada za połowę emisji
BIZNES
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zapomniał" o blokadzie alkoholowej, stracił prawo jazdy i stanie przed sądem
WARSZAWA
Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Karambol na 10 kilometrów na autostradzie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica