Premier Kanady Justin Trudeau krytykowany za śpiewanie "Bohemian Rhapsody" przed pogrzebem królowej Elżbiety II

Premier Kanady Justin Trudeau spotkał się z krytyką po tym, jak do mediów społecznościowych wyciekło nagranie, na którym w jednym z londyńskich hoteli w akompaniamencie fortepianu wykonuje piosenkę "Bohemian Rhapsody" zespołu Queen. Miało to miejsce na dwa dni przed pogrzebem królowej Elżbiety II, co zdaniem krytyków świadczy o niedojrzałości i braku wyczucia szefa kanadyjskiego rządu.