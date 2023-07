Premier Izraela: porwana w Iraku badaczka Elizabeth Tsurkow żyje i jest przetrzymywana przez islamistów

Elizabeth Tsurkow, obywatelka izraelsko-rosyjska, która zaginęła w Iraku kilka miesięcy temu, żyje i jest zakładniczką szyickiej milicji Kataib Hezbollah - poinformowało biuro premiera Benjamina Netanjahu. Agencja Reutera przypomniała, że obywatele Izraela mają zakaz podróżowania do Iraku.

BBC przypomniało, że Irak i Izrael nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, a także to, że w czerwcu 2022 roku iracki parlament uchwalił ustawę, która penalizuje próby normalizacji stosunków z Izraelem.

Prowadziła badania dla Uniwersytetu Princeton

Amerykańskie centrum analityczne New Lines Institute for Strategy and Policy, którego członkiem jest Tsurkow, przekazało, że ostatnio kontaktowało się z kobietą w marcu. Zauważono, że sytuację badaczki komplikuje fakt, że otwarcie krytykowała Izrael, Iran i Rosję. "Wszyscy czujemy, że Stany Zjednoczone muszą być w jakiś sposób zaangażowane w pomoc" - przyznano.