Premier Izraela z wizytą u władcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Przebywający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich premier Izraela Naftali Bennett został w poniedziałek ugoszczony przez księcia Muhammada ibn Zajeda. To pierwsze w historii publiczne spotkanie między władcą ZEA a szefem izraelskiego rządu.

Premier Izraela Naftali Bennett przybył w niedzielę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich . Pierwsza w historii oficjalna wizyta izraelskiego szefa rządu jest konsekwencją znormalizowania stosunków przez oba kraje we wrześniu zeszłego roku.

Bennett - jak sam zapowiedział przed wylotem - spotkał się w poniedziałek z rządzącym de facto krajem księciem koronnym Abu Zabi Mohammedem ibn Zajedem, by omówić sposoby wzmocnienia współpracy i pogłębienia więzi gospodarczych i handlowych. Ambasador Izraela w Abu Zabi powiedział, że w programie rozmów znalazła się także kwestia Iranu.

W tle obawy o program nuklearny Iranu

W ostatnich tygodniach szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid, minister obrony Beni Ganc i szef Mosadu Dawid Barnea spotkali się z sojusznikami w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie, by naciskać na bardziej stanowcze podejście w kwestii Iranu, który Izrael uważa za swojego największego wroga.

Nie będąc stroną rozmów w Wiedniu, mających na celu ożywienie porozumienia nuklearnego z 2015 roku między Iranem a sześcioma światowymi mocarstwami, Izrael zwrócił się do swoich sojuszników o pomoc w powstrzymaniu irańskiego programu nuklearnego.

Początek "partnerstwa Izrael-ZEA"

Przez lata stosunki między Izraelem a ZEA nie były jawne, a za prezydentury Donalda Trumpa USA pomogły wynegocjować tzw. porozumienie Abrahama, które doprowadziło do ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Izraelem i ZEA, zaś w dalszej konsekwencji przyczyniło się do nawiązania stosunków między Izraelem a Bahrajnem, Sudanem i Marokiem w 2020 roku. Porozumienia te są często uznawane za jedne z największych osiągnięć Trumpa i ówczesnego premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Sam Netanjahu planował kilkakrotnie udać się do ZEA, zanim jego 12-letnie rządy zakończyły się w czerwcu.