Świat Holenderski premier spodziewa się pierwszego dziecka dzięki surogatce Adam Styczek |

Rob Jetten, lider D66. Socjalliberałowie wygrywają wybory w Holandii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA

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"W drodze jest ktoś wyjątkowy. Do zobaczenia w 2027 roku, maluchu" - napisał Jetten na swoim prywatnym koncie na Instagramie.

"Brakuje słów, by wyrazić wdzięczność naszej dawczyni komórki jajowej, surogatce oraz ich rodzinom. Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe" - dodał.

Jetten jest zaręczony z Argentyńczykiem Nicolasem Keenanem, reprezentantem kraju w hokeju na trawie. Para planowała ślub na lato tego roku, jednak uroczystość została przełożona niedługo po tym, jak Jetten objął urząd premiera.

Partia Jettena: proces w pełni zgodny z holenderskimi przepisami

39-letni Jetten został najmłodszym premierem w historii Holandii po niespodziewanym zwycięstwie wyborczym jego partii, D66, rok temu.

Jak poinformowała partia D66 w oświadczeniu na swojej stronie internetowej, surogatka oraz dawczyni komórki jajowej to holenderskie przyjaciółki pary, które same mają już dzieci i pomogły im bez żadnych pobudek komercyjnych.

Lider partii D66, Rob Jetten Źródło zdjęcia: Robin Utrecht/PAP/EPA

W Holandii płacenie surogatce za urodzenie dziecka jest nielegalne.

Partia Jettena podkreśliła, że ​​cały proces był w pełni zgodny z holenderskimi przepisami i regulacjami, a jego realizacja była możliwa dzięki procedurze in vitro dostępnej w Holandii.

D66 przekazało, że po narodzinach dziecka Jetten zamierza wziąć kilka dni wolnego, aby spędzić czas z rodziną, jednak nie planuje dłuższego urlopu rodzicielskiego.