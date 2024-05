Jesteśmy jedyną siłą, która może stawić czoło takim ludziom w czerni, którzy są piłą łańcuchową skrajnej prawicy - powiedział w sobotę hiszpański premier Pedro Sanchez, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi argentyńskiego prezydenta Javiera Mileia. Wypowiedź Sancheza wpisuje się w serię werbalnych ciosów wymienianych w ostatnich dniach między politykami najwyższego szczebla obu tych państw.

Podczas sobotniego wiecu w Sewilii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w którym wzięło udział około dwa tysiące sympatyków kierowanej przez Pedro Sancheza Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE), premier przestrzegł przed hasłami ugrupowań skrajnej prawicy. Przypomniał, że głosi je m.in. argentyński prezydent Javier Milei.

- Jesteśmy jedyną siłą, która może stawić czoło takim (…) ludziom w czerni, którzy są piłą łańcuchową skrajnej prawicy - powiedział Sanchez, nawiązując do niedawnego udziału Mileia w międzynarodowym spotkaniu ugrupowań prawicowych Europa Viva 24 w Madrycie.

Spór po słowach prezydenta Argentyny

Argentyński prezydent, nie wymieniając z nazwiska premiera Hiszpanii , w wypowiedzi z 19 maja nawiązał do pięciodniowej przerwy Sancheza w wypełnianiu zadań szefa rządu, po uruchomieniu w kwietniu przez sąd w Madrycie sprawy przeciwko jego żonie, o domniemany udział w korupcji.

- Co za klasa ludzi przyklejonych do władzy (…). Nawet jeśli ma skorumpowaną żonę, brudzi się i bierze pięć dni, aby to przemyśleć - powiedział Milei podczas madryckiej imprezy.