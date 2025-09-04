Premier Hiszpanii nie poleci do Paryża. "Problem techniczny" z samolotem

Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych Źródło: TVN24

W Paryżu odbędzie się w czwartek spotkanie koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w razie ogłoszenia zawieszenia broni w wojnie prowadzonej przez Rosję. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. W Paryżu jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Będzie to pierwsze spotkanie koalicji chętnych po sierpniowym szczycie w Waszyngtonie, na którym przywódcy europejscy i Zełenski rozmawiali z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Posiedzenie koalicji zostanie zorganizowane w formacie hybrydowym - część rozmówców będzie w nim uczestniczyć przez łącze wideo.

W czwartek przed południem rzecznik kancelarii premiera Hiszpanii poinformował, że Pedro Sanchez nie poleci do Paryża z powodu problemu technicznego w jego samolocie.

Sanchez dzień wcześniej gościł w Londynie, gdzie spotkał się z brytyjskim premierem Keirem Starmerem.

