Mateusz Morawiecki o nagraniach z Sanną Marin: pani premier Finlandii ma powody do radości

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do nagrań z imprezy, w której udział brała premier Finlandii Sanna Marin. - Pani premier ma powody do radości, bo Finlandia właśnie weszła do NATO. A więc jeżeli z tej okazji troszeczkę zakosztowała więcej Finlandii i w związku z tym tańca, to nie ma w tym nic strasznego - dodał szef polskiego rządu.