"Jasne, ograniczone i osiągalne cele" etiopskich wojsk

Rząd premiera Abiya Ahmeda Alego mobilizuje wojska z całego kraju i wysyła je do Tigraju, po dwóch dniach starć między siłami rządowymi a potężną frakcją etniczną, która przez dziesięciolecia przewodziła koalicji rządzącej krajem. Premier napisał na Twitterze, że kampania wojskowa na północy kraju ma "jasne, ograniczone i osiągalne cele". Dodał, że operacje miały na celu "przywrócenie rządów prawa i porządku konstytucyjnego oraz zabezpieczenie praw Etiopczyków do prowadzenia pokojowego życia bez względu na to, gdzie się znajdują".