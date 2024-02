Premier Estonii na liście poszukiwanych. "Chcieli mnie zastraszyć"

We wtorek agencja AFP podała, że premier Estonii Kaja Kallas figuruje na liście poszukiwanych przestępców rosyjskiego MSW . Według doniesień medialnych list gończy wysłano także za estońskim sekretarzem stanu Taimarem Peterkopem oraz ministrem kultury Litwy Simonasem Kairysem. Chociaż nie podano oficjalnego powodu, media po obu stronach estońsko-rosyjskiej granicy podały, że decyzja może mieć związek z projektem usuwania sowieckich pomników z przestrzeni publicznej Estonii .

"To podręcznikowe działanie rosyjskich władz"

- Chcieli mnie zastraszyć i zmusić do powstrzymania się od decyzji, które w przeciwnym razie bym podjęła – skomentowała w niedzielę Kaja Kallas w rozmowie z agencją Reuters na marginesie Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. - Ale to podręcznikowe działanie rosyjskich władz. Nie jest to nic zaskakującego i nie boimy się - dodała estońska premier.