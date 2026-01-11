Logo strona główna
Świat

"To decydujący moment" w sprawie Grenlandii

Grenlandia
Trump: zamierzamy coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie
Zdaniem premierki Danii to "decydujący moment", jeśli chodzi o przyszłość Grenlandii. - Stawka wykracza poza to, co widać gołym okiem - powiedziała liderom duńskich partii politycznych. Jak informuje Bloomberg, grupa europejskich krajów rozważa wysłanie dodatkowych żołnierzy na wyspę, którą chce przejąć Donald Trump.

- Dochodzi do konfliktu o Grenlandię. To decydujący moment, stawka wykracza poza to, co widać gołym okiem - powiedziała w niedzielę premierka Danii Mette Frederiksen podczas debaty z liderami duńskich partii politycznych.

W mediach społecznościowych podkreśliła, że "Dania jest lojalnym i silnym sojusznikiem". "Jesteśmy w trakcie poważnego zbrojenia się i jesteśmy gotowi bronić naszych wartości wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, również w Arktyce" - napisała.

"Wierzymy w prawo międzynarodowe i prawo narodów do samostanowienia, dlatego bronimy zasad suwerenności, samostanowienia i integralności terytorialnej" - dodała.

Dania wysyła sygnał ostrzegawczy do USA
Sojusznicy Danii rozważają wysłanie żołnierzy na Grenlandię

Grupa europejskich krajów, na czele w Wielką Brytanią i Niemcami, omawia plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce - poinformowała w niedzielę agencja Bloomberg.

Według anonimowych źródeł, na które powołuje się Bloomberg, Niemcy mają zamiar zaproponować utworzenie wspólnej misji NATO w celu monitorowania i ochrony interesów bezpieczeństwa w regionie Arktyki.

Rozmówcy Bloomberga uściślają, że misja NATO "Baltic Sentry" (Bałtycka Straż), rozpoczęta rok temu w celu ochrony infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim, mogłaby posłużyć za wzór dla nowej misji "Arctic Sentry", która obejmowałaby Grenlandię.

Grenlandia
"Nie ma tam żadnych okrętów". Teza Trumpa "to nieprawda"
Donald Trump w Białym Domu
"Chce być pierwszym prezydentem od ponad stu lat, który poszerzy terytoria USA"
Donald Trump i Marco Rubio
Trump: pozyskamy Grenlandię po dobroci lub w inny sposób

Prezydent USA chce przejąć Grenlandię

Donald Trump oświadczył w piątek w Waszyngtonie, podczas spotkania w Białym Domu na temat przyszłości wenezuelskiego sektora naftowego, że chce porozumienia z Grenlandią - "jeśli nie po dobroci, to w trudniejszy sposób". Zaznaczył, że jeśli USA tego nie zrobią, uczynią to Rosja lub Chiny.

Trzecia część królestwa Donalda Trumpa. Po co jest mu potrzebna?
Trzecia część królestwa Donalda Trumpa. Po co jest mu potrzebna?

Podcast o zagranicy

Jak podał w niedzielę brytyjski dziennik "Financial Times", dyplomaci z krajów nordyckich utrzymują, że wokół Grenlandii wcale nie ma rosyjskich i chińskich okrętów. Tak sugerował wcześniej prezydent USA Donald Trump, uzasadniając chęć przejęcia wyspy.

Wcześniej w niedzielę liderzy wszystkich pięciu partii zasiadających w parlamencie Grenlandii napisali we wspólnym oświadczeniu, że "nie chcą być Amerykanami ani Duńczykami, ale Grenlandczykami". Oświadczyli, że są otwarci na „dialog z sojusznikami i krajami, z którymi współpracują”, w tym USA, ale na zasadach poszanowania dyplomacji i prawa.

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: muratart/Shutterstock

USADaniaGrenlandiaWielka BrytaniaNiemcyEuropaPolityka zagraniczna USAMette Frederiksen
