Świat Prehistoryczny skarb Indonezji. Jak zagrażają mu największe od lat pożary Matylda Dziechcińska |

Prehistoryczny skarb Indonezji zagrożony Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Indonezja zmaga się z najintensywniejszymi pożarami od 11 lat. Tamtejsze tereny stały się wyjątkowo podatne na zajęcie przez ogień, a to przez zjawisko El Nino, które w tej części świata przyniosło wzrost temperatury i suszę. Najbardziej dotknięte katastrofą są wyspy Borneo i Sumatra, jednak ogień szaleje też na Sulawesi. W jaskiniach na południu tej wyspy znajdują się jedne z najstarszych na świecie dzieł sztuki prehistorycznej.

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Ogień w regionie pełnym skarbów

W regionie krasowym Maros-Pangkep naukowcy z australijskiego Uniwersytetu Griffitha datowali malowidło przedstawiające postacie wchodzące w interakcję ze świnią na co najmniej 51,2 tysiąca lat. To najstarsza znana nam scena narracyjna w sztuce naskalnej. Pomimo że pożary nie występują bezpośrednio przy tym stanowisku archeologicznym, to w Maros-Pangkep pojawiły się płomienie, które wzbudziły u ekspertów niepokój. Apelowali oni o to, by jak najszybciej je opanować. W innym wypadku mogłyby one zagrozić dziedzictwu ludzkości.

Jaskinia Leang w Sulawesi, Indonezja Źródło zdjęcia: Shutterstock

Nie tylko ogień jest groźny

Jak opisywał Basran Burhan z Uniwersytetu Griffitha, niszczycielski wpływ na dzieła sztuki naskalnej może mieć już samo ciepło. - Nawet jeśli ogień nie dotyka bezpośrednio malowideł, może je zniszczyć, ponieważ zmienia temperaturę wokół nich, a to przyspiesza proces degradacji - mówił. - Co gorsza, jeśli płomienie dosięgną samych malowideł, mogą poważnie uszkodzić nie tylko je, lecz także skałę, na której zostały wykonane - dodał. Zagrożenie stanowi również dym, przez który na prehistorycznych malowidłach może pojawić się sadza. Jej warstwa jest w stanie sprawić, że malunki staną się niewyraźne.

- Jeśli szybko nie podejmiemy działań ograniczających skutki tych pożarów, możemy stracić jedno z najcenniejszych świadectw historii ludzkości zachowanych w regionie Maros-Pangkep. A byłaby to ogromna strata - zaznaczał Burhan.