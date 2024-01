Ostatnia rywalka Trumpa w partii. Kim jest Nikki Haley?

Donald Trump wygrał drugi z rzędu prawyborczy wyścig i jest zdecydowanym faworytem do zostania kandydatem republikanów w wyborach prezydenckich. W walce o partyjną nominację pozostała mu już jedynie jedna kontrkandydatka - Nikki Haley. Kim jest ostatnia rywalka Donalda Trumpa, która zapowiada dalszą walkę i intensyfikację swojej kampanii wyborczej?

We wtorek w New Hampshire Donald Trump zwyciężył prawybory Partii Republikańskiej, zdobywając - według wstępnych wyników - ponad 54 proc. głosów. Tym samym zwyciężył drugi z rzędu wyścig, po tym jak tydzień wcześniej z ogromną przewagą zwyciężył w prawyborach w Iowa. Były prezydent jest zdecydowanym faworytem do uzyskania nominacji jako kandydat republikanów w listopadowych wyborach prezydenckich, w partii pozostała mu jednak jeszcze ostatnia rywalka - Nikki Haley.