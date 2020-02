Zaskakujący lider prawyborów. Wciąż nie zliczono wszystkich głosów 

Wyniki poniedziałkowych prawyborów demokratów w Iowa powinny być znane już blisko dobę temu. Opóźnienie spowodowane było problemami technicznymi, za które przeprosił przewodniczący partii demokratycznej w Iowa Troy Price. Oświadczył on we wtorek wieczorem, że opóźnienie było rezultatem "błędu kodowania" programu użytego do rejestrowania głosów. Zapewnił jednak, że ogłoszone dane są "bezpieczne i w pełni zweryfikowane". Wcześniej lokalni działacze partii stwierdzili, że problemy nie były rezultatem działań hakerów lub "obcej ingerencji".