"To jest Nevada, zawsze jest tu lekkie podniecenie". Nagie biusty i sztuczna krew na wiecu Sandersa

Senator Bernie Sanders, ubiegający się o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w USA, podczas wiecu w Nevadzie oskarżył Michaela Bloomberga - jednego ze swoich kontrkandydatów - o to, że "próbuje kupić prezydenturę". Niedzielne spotkanie senatora z Vermontu zakłóciła grupa kobiet w strojach topless.

Nagie biusty, sztuczna krew i "Śmierć nabiałowi"

W pewnym momencie grupa kobiet przerwała wystąpienie senatora, protestując przeciwko wspieraniu przez Sandersa przemysłu mleczarskiego. - Bernie, jestem twoją największą zwolenniczką i jestem tu po to, by prosić cię o zaprzestanie wspierania przemysłu mleczarskiego i hodowli zwierząt - wykrzyczała ze sceny jedna z protestujących, Priya Sawhney, do mikrofonu, który wyrwała senatorowi.