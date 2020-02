To już trzecia doba, a demokraci w Iowa nadal liczą głosy

Poliglota z maltańskimi korzeniami

38-letni polityk rzadko spotykane nazwisko zawdzięcza maltańskiemu pochodzeniu. W oryginale oznacza "pan drobiu". Od 2011 roku do stycznia tego roku był burmistrzem miasta South Bend w stanie Indiana. Ukończył studia z historii i literatury na Uniwersytecie Harvarda. W latach 2009-2017 był oficerem wywiadu marynarki wojennej. Od lutego do września 2014 roku służył jako oficer kontrwywiadu w Afganistanie.

Opóźnione wyniki

Wyniki poniedziałkowych prawyborów demokratów w Iowa powinny być znane w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego. Opóźnienie tłumaczono problemami technicznymi, za które przepraszał przewodniczący Partii Demokratycznej w Iowa Troy Price. Wyjaśnił, że doszło do "błędu kodowania" programu użytego do rejestrowania głosów. Zapewnił jednak, że ogłaszane dane są "bezpieczne i w pełni zweryfikowane". Lokalni działacze partii zapewniali, że problemy nie były rezultatem działań hakerów lub "obcej ingerencji". Prezydent Donald Trump określił chaotyczny przebieg demokratycznych prawyborów w Iowa jako "całkowitą katastrofę". "Przeprowadzili je tak jak wcześniej rządzili krajem" - napisał Trump na Twitterze dodając, że w istocie to on je "wygrał".