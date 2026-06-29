Świat Prawie dwa miliony osób potrzebują pomocy po trzęsieniach ziemi w Wenezueli Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Trwa walka o uwolnienie jak najwięcej osób spod gruzów. Ratownicy o akcji w Wenezueli Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Ronald Peńa R

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W wyniku trzęsień ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 1450 osób, a 3150 jest rannych. Eksperci obawiają się, że te liczby znacznie wzrosną. ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tys. Z każdym dniem maleje szansa na odnalezienie żywych.

- Szpitale działają ponad swoje możliwości, tysiące dzieci nie mają dostępu do bezpiecznej wody, a wiele szkół zostało zniszczonych - powiedział przedstawiciel UNICEF w Wenezueli, Rodriguez Pumarol.

Jak przekazała organizacja, wstępne dane wskazują na to, że w samym Dystrykcie Stołecznym uszkodzone zostały 432 szkoły, czyli ponad jedna trzecia wszystkich placówek edukacyjnych w tym stanie. Część niezniszczonych szkół została przekształcona w tymczasowe schronienia dla ofiar, które straciły domy.

UNICEF poinformował również, że poważne uszkodzenia odnotowano w szpitalach w stanach La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua i Falcon. W rezultacie część placówek jest przeciążona, co utrudnia zapewnienie opieki medycznej dzieciom oraz kobietom w ciąży.

Potrzeba milionów dolarów

Oenzetowska agencja szacuje, że na pomoc po trzęsieniach ziemi potrzeba 52 mln dolarów. UNICEF uruchomił jak dotąd około 3,5 mln dolarów z własnych funduszy, aby umożliwić natychmiastowe dostarczenie pomocy oraz skierowanie dodatkowego personelu do najbardziej zniszczonych regionów. Organizacja Narodów Zjednoczonych apeluje do darczyńców o przekazanie kolejnych środków, które pozwolą utrzymać i rozszerzyć skalę działań pomocowych.

Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Ojciec i syn wyciągnięci żywi spod gruzów cztery dni po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: Reuters Ojciec i syn wyciągnięci żywi spod gruzów cztery dni po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: Reuters Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Pena R/PAP/EPA Ojciec i syn wyciągnięci żywi spod gruzów cztery dni po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: Reuters Ojciec i syn wyciągnięci żywi spod gruzów cztery dni po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: Reuters Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) ocenił w sobotę, że bezpośrednie straty spowodowane środowymi trzęsieniami ziemi w Wenezueli szacowane są na 6,7 mld dolarów, czyli około 6 proc. PKB kraju. Według UNDP ostateczny bilans szkód może okazać się jeszcze wyższy.

Wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 nawiedziły północną Wenezuelę w środę wieczorem czasu miejscowego (w nocy ze środy na czwartek w Polsce), powodując rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i nadmorskim stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków.

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