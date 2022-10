Wołodymyr Zełenski zabrał głos na spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Pradze

W Pradze odbyło się pierwsze spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, której pomysłodawcą jest prezydent Francji Emmanuel Macron. - To przede wszystkim przesłanie jedności naszej Europy - stwierdził francuski przywódca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że należy wzmocnić zachodnie sankcje wobec Rosji, całkowicie wstrzymać współpracę z Kremlem i rosyjskimi podmiotami oraz wykluczyć przedstawicieli Moskwy z wszelkich międzynarodowych gremiów.

Jak dodał, Rosja "należy do Europy w wymiarze geograficznym, ale pod względem wartości i sposobu postępowania jest to najbardziej antyeuropejski kraj świata". - Moskwa chce zmieniać przebieg granic, aby znowu podzielić kulę ziemską na strefy wpływów, niszcząc naszą wspólnotę opartą na współpracy i rozwoju. Jest to rosyjski sposób prowadzenia wojny: zabijać, zastraszać, stwarzać zagrożenie dla wolnych państw i korumpować - mówił dalej ukraiński przywódca.