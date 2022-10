"Sygnał jedności kontynentu". Spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Pradze

W Pradze trwa pierwsze spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, której pomysłodawcą jest prezydent Francji Emmanuel Macron. - To przede wszystkim przesłanie jedności naszej Europy - stwierdził francuski przywódca. Apelował przy tym o "europejską solidarność" w obliczu kryzysu energetycznego.

- To sygnał jedności kontynentu - oświadczył po przybyciu na Hradczany prezydent Emmanuel Macron, odnosząc się do pierwszego spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej. - To przede wszystkim przesłanie jedności naszej Europy - podkreślił. Apelował przy tym o "europejską solidarność" w obliczu kryzysu energetycznego.