Erdogan nie zmienia zdania w sprawie akcesji Szwecji do NATO

W nalotach przeprowadzonych przez amerykańskie śmigłowce w północnej Syrii, zginęło trzech przywódców tak zwanego Państwa Islamskiego (IS). Rakan Wahid al-Szamri, Abu Ala uznawany za jednego z pięciu czołowych przywódców IS oraz Abu Mu'ada al-Kahtani odpowiedzialny w IS za traktowanie więźniów.