Świat Pracownik organizacji humanitarnej zginął w rosyjskim ataku w Ukrainie Adrian Wróbel |

Rosyjskie nagrania z frontu (23.06.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Rosyjscy terroryści zabili pracownika międzynarodowej organizacji humanitarnej Norwegian People's Aid [NPA, Norweska Pomoc Ludowa - red.]" - napisał Prokudin w komunikatorze Telegram.

Wyjaśnił, że ostrzał nastąpił w miejscowości Nowopetriwka na północy obwodu chersońskiego. Zabity to mężczyzna w wieku 24 lat, który uczestniczył w akcji rozminowywania terenu.

Lokalne władze wojskowe o rannych w ataku

Prokudin przekazał, że w ataku rannych zostało czworo pracowników organizacji NPA.

"Wszyscy ranni zostali hospitalizowani w celu uzyskania dalszej pomocy. Dwóch specjalistów jest w stanie ciężkim, a lekarze walczą o ich życie" - przekazał.

Według swoich informacji NPA ma obecnie ponad 450 pracowników w Ukrainie.

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