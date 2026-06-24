Pracownik organizacji humanitarnej zginął w rosyjskim ataku w Ukrainie
"Rosyjscy terroryści zabili pracownika międzynarodowej organizacji humanitarnej Norwegian People's Aid [NPA, Norweska Pomoc Ludowa - red.]" - napisał Prokudin w komunikatorze Telegram.
Wyjaśnił, że ostrzał nastąpił w miejscowości Nowopetriwka na północy obwodu chersońskiego. Zabity to mężczyzna w wieku 24 lat, który uczestniczył w akcji rozminowywania terenu.
Lokalne władze wojskowe o rannych w ataku
Prokudin przekazał, że w ataku rannych zostało czworo pracowników organizacji NPA.
"Wszyscy ranni zostali hospitalizowani w celu uzyskania dalszej pomocy. Dwóch specjalistów jest w stanie ciężkim, a lekarze walczą o ich życie" - przekazał.
Według swoich informacji NPA ma obecnie ponad 450 pracowników w Ukrainie.
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Źródło: PAP