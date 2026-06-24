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Świat

Pracownik organizacji humanitarnej zginął w rosyjskim ataku w Ukrainie

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Pole minowe (zdjęcie podglądowe)
Rosyjskie nagrania z frontu (23.06.2026)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pracownik międzynarodowej organizacji humanitarnej zginął w rosyjskim ataku w obwodzie chersońskim - poinformował szef regionalnych władz wojskowych Ołeksandr Prokudin. W wyniku uderzenia rannych zostało też czterech innych pracowników organizacji.

"Rosyjscy terroryści zabili pracownika międzynarodowej organizacji humanitarnej Norwegian People's Aid [NPA, Norweska Pomoc Ludowa - red.]" - napisał Prokudin w komunikatorze Telegram.

Wyjaśnił, że ostrzał nastąpił w miejscowości Nowopetriwka na północy obwodu chersońskiego. Zabity to mężczyzna w wieku 24 lat, który uczestniczył w akcji rozminowywania terenu.

Lokalne władze wojskowe o rannych w ataku

Prokudin przekazał, że w ataku rannych zostało czworo pracowników organizacji NPA.

"Wszyscy ranni zostali hospitalizowani w celu uzyskania dalszej pomocy. Dwóch specjalistów jest w stanie ciężkim, a lekarze walczą o ich życie" - przekazał.

Według swoich informacji NPA ma obecnie ponad 450 pracowników w Ukrainie.

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Źródło: PAP
Tagi:
UkrainaRosjaWojna w Ukrainie
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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