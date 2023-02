Pracownicy domu pogrzebowego otworzyli worek z rzekomymi zwłokami, 66-latka żyła

Do zdarzenia doszło rankiem 3 stycznia tego roku. Sześćdziesięciosześciolatka, która do domu opieki dla osób z alzheimerem w miejscowości Urbandale trafiła pięć dni wcześniej, została znaleziona nieprzytomna. Jak wynika z raportu przedstawionego 1 lutego przez lokalne władze, pielęgniarka co godzinę sprawdzała stan zdrowia kobiety, podawała jej leki, m.in. morfinę. W trakcie jednej z kontroli zauważyła, że "usta kobiety były otwarte, oczy nieruchome, nie było słychać oddechu". Pielęgniarka nie była w stanie wyczuć jej pulsu, a gdy położyła rękę na jej brzuchu, "nie zauważyła żadnego ruchu" - wskazuje raport.