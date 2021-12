Uroczyste pożegnanie Angeli Merkel. Ustępująca kanclerz nie kryła wzruszenia

W charakterystycznym dla siebie krótkim przemówieniu ustępująca kanclerz Angela Merkel powiedziała: - Czuję wdzięczność i pokorę. Pokorę wobec urzędu, który dane mi było sprawować tak długo, wdzięczność - za zaufanie. Zaufanie, zawsze zdawałam sobie z tego sprawę, jest ważnym kapitałem w polityce. Nie jest to nic oczywistego i za to dziękuję z całego serca - dodała.

"Chciałabym zachęcić Państwa do patrzenia na świat oczami innych"

Podkreśliła, że "16 lat na stanowisku kanclerza federalnego, to lata pełne wrażeń i często bardzo wymagające". - Nasza demokracja rozwija się dzięki zdolności do angażowania się w krytyczną debatę i autokorektę. Żyje ona w oparciu o solidarność i zaufanie, a przy okazji również w oparciu o zaufanie do faktów i do tego, że wszędzie tam, gdzie zaprzecza się wiedzy naukowej, szerzy teorie spiskowe i agitację, musi być wyrażony sprzeciw - mówiła Merkel.