Wzrósł bilans ofiar pożarów w Turcji, sytuacja nie jest opanowana. "Ogień było widać z każdej strony hotelu"

Liczba ofiar śmiertelnych pożarów, które od trzech dni szaleją w Turcji, wzrosła do czterech - poinformowały w piątek miejscowe władze. Strażacy wciąż walczą z płomieniami. Ogień zmusił do ewakuacji tysiące mieszkańców oraz turystów przebywających na wakacjach w nadmorskich kurortach.

Ewakuacja mieszkańców i turystów

Ofiary śmiertelne

Jak donoszą miejscowe władze, do tej pory potwierdzono śmierć czterech osób, w tym 82-letniego mężczyzny, 25-latka oraz jednego małżeństwa. Ponad osób 50 trafiło do szpitali. Kilkadziesiąt domów spłonęło, ewakuowano 25 osiedli i wiosek, a także kilka hoteli.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do turystów o zachowanie czujności i zapewniło, że polska ambasada w Ankarze pozostaje w kontakcie z miejscowymi władzami. Część Polaków wróciła do kraju. - Wszystko jest zadymione, wszystko naokoło hoteli się pali - relacjonowała w rozmowie z TVN24 Polka, która właśnie wróciła do Warszawy z Turcji. - To na pewno nie był wymarzony urlop - dodała.