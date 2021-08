Polscy strażacy pomogą w walce z pożarami w Turcji i Grecji

Turcja zmaga się z pożarami, wsparcia w tej walce udzieli temu krajowi Polska. Pierwsza grupa polskich strażaków z zespołu wsparcia operacyjnego przekroczyła granicę turecką i w eskorcie policji udaje się do miejsca docelowego - powiedział na antenie TVN24 Grzegorz Trzeciak z zespołu prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Jak mówił Grzegorz Trzeciak, z informacji, uzyskanej od strażaków, wynika, że przekroczyli granice Turcji i w eskorcie policji jadą do miejsca docelowego, czyli w rejon Antalyi, gdzie trwa walka z pożarami.

- O godzinie czwartej z lotniska w Warszawie wystartował helikopter Black Hawk, na pokładzie którego znajduje się pozostała grupa ratowników, czyli ośmiu policjantów i dodatkowych trzech strażaków. Ich działania będą polegały głównie na zrzutach gaśniczych - mówił rozmówca TVN24. - Do pokładu helikoptera zostanie podpięty zbiornik. W zależności od potrzeb będzie on miał pojemność albo 1500 litrów albo 3 tysięcy, będzie napełniany wodzą z rzeki lub jeziora. Po przetransportowaniu na miejsce pożaru strażacy będą dokonywali zrzutu punktowego bądź dywanowego, który może ugasić większą powierzchnię pożaru - dodał.

Trzeciak wyjaśnił, że transport kołowy jedzie na miejsce w celu przygotowania zaplecza logistycznego i wsparcia operacyjnego dla śmigłowca, który dotrze do Turcji dziś wieczorem.

Wsparcie dla Grecji

Rozmówca TVN24 pytany o to, czym są moduły, postawione w stan gotowości we Wrocławiu i Poznaniu, o czym wcześniej poinformowała Państwowa Straż Pożarna, odpowiedział. - Pod tym pojęciem kryją się samochody i strażacy, którzy są przygotowani do działań naziemnych podczas gaszenia pożarów lasów.