"Nie myślał o strachu". Kim jest bohater zdjęcia, które stało się symbolem

Portugalscy strażacy prowadzą walkę z ogromnymi pożarami, które z powodu wysokich temperatur (dochodzących nawet do 47 stopni) trawią od ponad tygodnia ten kraj. Portugalia zmobilizowała do gaszenia pożarów ponad dwa tysiące strażaków, jednak mimo to domy tysięcy osób są zagrożone.