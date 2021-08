Pożary w Europie. Portugalia, Hiszpania i Francja walczą z ogniem

Pożary na południu Europy nie wygasają. W Portugali dym czuć było w kurortach na południu kraju. We Francji zalecono omijanie miejscowości w odległości około 50 kilometrów od popularnego Saint-Tropez. W Hiszpanii ewakuowano ponad tysiąc osób.

Pożary w Portugalii

Portugalska obrona cywilna poinformowała, że do poniedziałku rano trzeba było ewakuować mieszkańców trzech miejscowości w rejonie miasta Castro Marim w dystrykcie Faro, w którym wybuchł pożar. Według informacji straży pożarnej, choć we wczesnych godzinach popołudniowych wydawało się, że żywioł był już po kontrolą, to wskutek blisko 40-stopniowego upału i silnych podmuchów wiatru pożar się nasilił.