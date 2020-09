Ludzie uciekają, płoną lasy, a młodzi aktywiści skarżą państwa do Strasburga

Z miejscowości we wschodniej Portugalii ewakuowano kilka tysięcy osób z powodu olbrzymich rozmiarów pożaru. W ciągu doby ogień strawił dwa i pół tysiąca hektarów lasów. Ogień trawi iberyjski kraj od tygodni.

Według portugalskiej obrony cywilnej do poniedziałkowego wieczora ewakuację przeprowadzono w 12 miejscowościach w dystrykcie Castelo Branco. Regionalna straż pożarna szacuje, że rozpoczęty w niedzielę w okolicach miasta Proenca-a-Nova pożar jest jednym z największych w tej części kraju od 1991 r. Rano w poniedziałek szacowano, że wskutek żywiołu spłonęło od 2300 do 2500 hektarów lasów.

Upały i porywisty wiatr utrudniają gaszenie pożarów

Według kierownictwa straży pożarnej w miejscowości Oleiros, do której w poniedziałek wieczorem zbliżył się żywioł, szybkie rozprzestrzenianie się ognia ułatwiają panujące upały, a także porywiste wiatry. W walce z pożarem bierze udział prawie 1500 strażaków wspieranych przez 15 samolotów gaśniczych.

"Nie mamy już wiele czasu"

Na początku września sześcioosobowa grupa dzieci i nastolatków z Portugalii zaskarżyła 33 kraje, w tym Polskę, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię oraz Portugalię do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu za współudział rządów tych państw w ociepleniu klimatu.

Jak poinformowała jedna z pozywających Catarina Mota, w oskarżeniu zarzuca się pozwanym krajom, że poprzez swoją politykę "nieprzychylną klimatowi" doprowadziły do podniesienia się temperatury powietrza oraz pogorszenia warunków życia w Portugalii. Grupa młodych Portugalczyków zarzuciła też pozwanym państwom, że przyczyniły się pośrednio do regularnie pustoszących ich kraj pożarów lasów.

- Boję się już na samą myśl, że fale upałów, które w ostatnim czasie odczuliśmy, to zaledwie początek. Nie mamy już wiele czasu, (...) aby zmusić rządy tych państw do należytej ochrony osób takich jak my - stwierdziła Mota.